Her er Golden Ocean-tallene

John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean melder om et resultat etter skatt på 36,70 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 35,29 millioner dollar i samme periode året før.

Ifølge TDN Direkt var forventningen 35 millioner dollar.

Resultat per aksje ble 0,26 dollar, mot 0,24 dollar ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,25 dollar per aksje.

Resultatet før skatt ble 36,74 millioner dollar, sammenlignet med 35,30 millioner dollar året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 35 millioner dollar.

Driftsresultatet ble 53,44 millioner dollar, mot 50,85 millioner dollar året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet en driftsresultat på 50 millioner dollar.

Driftsinntektene beløp seg til 219,34 millioner dollar, sammenlignet med 189,26 millioner dollar i 3. kvartal 2017.

Onsdag morgen kom også nyheten om at sjefen for Golden Ocean Management, Birgitte Ringstad Vartdal, har sagt opp sin stilling og slutter etter nesten 10 år i selskapet som står for driften av det Golden Ocean.

Her er rapporten.