Rekordkvartal for BW LPG

BW LPG presentere tall for tredje kvartal onsdag morgen.

Resultatet kom inn på 117 millioner dollar, det høyeste kvartalsresultatet noensinne, opp fra minus 2,8 millioner ved samme korsvei i fjor. Resultatet ble påvirket positivt med 8,9 millioner dollar på grunn av IFRS 16-effekter.

Driftsresultatet kom inn på 128 millioner dollar, opp fra 9,6 millioner dollar i tredje kvartal i fjor.

Ebitda kom inn på 149 millioner dollar, opp fra 35 millioner dollar i tredje kvartal 2018. IFRS 16-effekter påvirket ebitda med 5,7 millioner dollar.

TCE-omsetningen landet på 185 millioner dollar, opp fra 82 millioner dollar ved samme korsvei i fjor.

VLGC-dagratene i snitt ble 48.1000 dollar i kvartalet, opp fra 20.200 dollar året før.

Styret har endret gjeldende utbyttepolitikk fra halvårlig til kvartalsvis utbytteutbetaling. For tredje kvartal vil selskapet betale ut 33 cent per aksje.

«Vi ser for oss at den kommende IMO 2020-reguleringen vil ha positiv innvirkning på VLGC-ratene, hovedsakelig på grunn av at antall VLGC-er forventes å inne til scrubber-installasjon. Dette støtter oppunder de positive frakt-utsiktende for resten av 2019 og 2020. På lengre sikt opprettholder vi imidlertid vårt syn om opprettholdt produksjonsvekst i USA. At det ikke blir kontrahert nye skip forblir forblir nøkkelen til et balansert VLGC-marked», heter det i rapporten.

