Danske mener du skal kjøpe Golden Ocean

Danske Bank Markets oppgraderer anbefalingen på Golden Ocean-aksjen til kjøp fra tidligere hold, og oppjusterer kursmålet til 59 kroner pr aksje fra tidligere 57 kroner, ifølge en oppdatering fredag.

Det skriver TDN Direkt.

Meglerhuset snur anbefalingen etter kursfall og en sterk tredjekvartalsrapport, men Danske er mer forsiktige hva gjelder 2020-utsiktene.

«Tørrlastmarkedet har kjølt seg ned noe, men vi forventer at utbytter til aksjonærene forblir høyt på agendaen, også inn i neste år», skriver meglerforetaket, ifølge TDN Direkt.

DNB Markets sin kjøpsanbefaling og sitt kursmål på 59 kroner pr aksje, ifølge en oppdatering fredag, skriver nyhetsbyrået.

«Vi estimerer sterke tørrlastrater for fjerde kvartal og første kvartal, men mer usikkerhet for 2020. På den andre siden, i årlige gjennomsnittlige rater, forventer vi at markedene er stabile i 2020-2021 med Capesize-rater på 17-18.000 dollar pr. dag», skriver meglerhuset.

John Fredriksen eier om lag en tredjedel av aksjene i Golden Ocean.

Aksjer stiger 3,85 prosent til 51,30 på Oslo Børs.