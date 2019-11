Store forventninger til børsklatreren Avance Gas

Seks analytikere har gjort estimater for TDN Direkte før Avance Gas, som opererer i det globale markedet for transport av flytende petroleumsgasser (LPG), skal presenterte resultatene for tredje kvartal tirsdag 26. november klokken 15.00.

Det ventes et resultat etter skatt på 30 millioner dollar, mot minus ni millioner dollar i samme kvartal i 2018.

2020- og 2021-utsikter

Det estimeres et resultat pr. aksje på 0,48 dollar, opp fra minus 0,14 dollar. Driftsresultatet anslås til 37 millioner dollar, mot minus to millioner dollar sist år.

Meglerhusene spår et årsresultat etter skatt på 60 millioner dollar for 2019, mot minus 43 millioner i fjor. For 2020 og 2021 forventes et nettoresultat på henholdsvis 100 og 104 millioner dollar.

Godt år på børsen

De fem analytikerne som har oppgitt anbefaling, anbefaler kjøp på Avance-aksjen, ifølge TDN Direkt. Gjennomsnittlig kursmål er 58 kroner.

Avance Gas har hatt en strålende utvikling på børsen til nå i år. Aksjen er opp 308,58 prosent hittil. Fredag stiger aksjen 3,70 prosent til 50,50 kroner.

Deltagere: Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, Cleaves Securities, DNB Markets, Fearnley Securities og Kepler Cheuvreux