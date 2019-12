Pareto Securities: Fallet i ratene er uheldig for Diana Shipping

«Ettersom Diana Shipping har flere kontraktsfornyelser som skal inngås de kommende månedene er det seneste fallet i både spot- og perioderater uheldig, skriver Pareto Securities, ifølge TDN Direkt.

Diana Shipping rapporterte fredag at det hadde inngått en timecharter for «Electra» (Post-Panamax), til en til brutto dagrate på 10.250 dollar.

Diana Shipping inngikk også en timechater for «Protefs» fra 27. november 2019 til 1. januar 2021, med en brutto dagrate til 9.000 dollar per dag.

Pareto Securities bemerker i en oppdatering mandag at ratene som er inngått er betydelig under deres estimater for 2020, skriver nyhetsbyrået.

Golden Ocean og Frontline

Kepler Cheuvreux gjør kun få endringer i sine estimater etter tredjekvartalsrapporten til Golden Ocean, og opprettholder sitt langsiktige syn om at en løsning på handelskrigen mellom Kina og USA er nødvendige forhold for at tørrbulkmarkedet vil forbedre seg, ifølge en oppdatering fra meglerhuset mandag.

Kepler Cheuvreux viser ifølge TDN Direkt til bekymringer om at kinesisk kullimport vil falle i de siste månedene av året på grunn av importrestriksjoner, men bemerker at det ikke er slike restriksjoner på plass for øyeblikket.

Knyttet til Frontlines tredjekvartalstall som blir rapportert onsdag vil Kepler Cheuvreux rette fokus mot guiding for fjerde kvartal, hvor de venter VLCC-rater på 65.000 dollar pr dag.

Til sammenligning forventer Euronav rater på 69.900 dollar pr dag, mens DHT guidet 49 prosent av dagene til 61.700 dollar pr dag.

Ellers er Commerzbank skeptiske til at den seneste oppgangen i oljeprisen vil vedvare. Analytikerne peker ifølge nyhetsbyrået på at den ventede forlengelsen av nåværende produksjonskutt fra Opec og samarbeidslandene ikke vil være nok til å motvirke et overtilbud som sannsynligvis vil ramme oljemarkedet i første halvår 2020.

«Dette vil sannsynligvis bekreftes at Opecs produksjonsundersøkelser for november. Opec har sannsynligvis produsert betydelig mer olje denne måneden enn det som behøves ved starten av neste år», skriver Commerzbank.

Frontline faller 0,8 prosent på Oslo Børs mandag til 102,50 kroner, mens Golden Ocean er opp 2,8 prosent til 53,80 kroner.