Pareto Securities nedgraderer anbefaling

Pareto Securities nedgraderer anbefalingen på Awilco LNG-aksjen til hold, fra tidligere kjøp, og har et kursmål på 3,3 kroner pr. aksje, ifølge TDN Direkt med en henvisning til en oppdatering fra meglerhuset onsdag.

"Med mer dempede markedsutsikter fremover samtidig som at det virker som at vintersesongen allerede har toppet seg, forventer vi et ytterligere mykere kvartal for LNGC-rederne inn i 2020", skriver meglerhuset.

Awilco LNG er notert på Oslo Axess og har siden nyttår falt med 36 prosent til 3,2 kroner pr. aksje.