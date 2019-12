Fred. Olsen: – En enorm omstilling

Den norske maritime klyngen er ifølge Fred. Olsen nødt til å bli grønnere. Det sa han på et seminar i Rederiforbundet torsdag.

– Vi står i en enorm omstilling, sa skipsreder og paneldeltager Fred. Olsen (90).

Han pekte på batteridrift – «når kapasiteten blir bedre så skipene kan komme lenger enn én time ut i fjorden» – og hydrogen som fremtidens drivstoffløsninger, og fikk støtte fra direktør Kristin Halvorsen i Cicero, senter for klimaforskning.

Kjemikalietankrederiet Odfjell SEs driftsdirektør Harald Fotland satte ord på dilemmaet:

– Investorene krever at vi både er grønne nok og tjener nok penger, det er vår utfordring.

Fotland fortalte hvordan Odfjell allerede hadde kuttet 20 prosent av rederiets utslipp i løpet av en fireårsperiode, men understreket at jobben bare var påbegynt og at det er et behov for nye teknologiske løsninger for å komme helt i havn.

– Vi har fokusert på det vi mener er riktig og viktig å gjøre, ikke hva investorene har krevd fra oss.

– Dessverre er det for mange banker som kun fokuserer på neste kvartalsrapport, mens denne omstillingen krever langsiktig tenkning, sa Fotland.