Odfjell SE utvider sammen med Navig8 Chemical Tankers

Odfjell SE har inngått en avtale med Navig8 Chemical Tankers Inc., der Navig8 vil inkludere fire moderne 25,000 dwt kjemikalietankere i rustfritt stål i Odfjell sin eksisterende pool, Chempool25.

De fire skipene forventes å bli del av poolen i løpet av 1Q2020.

- Vi er glade for å ønske N8CTI velkommen som partner. N8CTI bringer førsteklasses skip til poolen. Vi ser frem til samarbeidet og til å videreutvikle partnerskapene. Med denne utvidelsen vil Odfjell drifte en av verdens største flåter av moderne 25,000 dwt kjemikalietankere i rustfritt stål, sier Kristian Mørch, CEO i Odfjell SE i børsmeldingen tirsdag morgen.

Han legger til at dette er enda et skritt for å konsolidere kjemikalietankindustrien, og at det Odfjell SE i stand til å tilby unik fleksibilitet og service til sine kunder.

Chempool25-flåten opererer som en del av Odfjell sin totale kommersielle flåte på 80 avanserte kjemikalietankskip, heter det videre.