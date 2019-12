Wilson kjøper flere skip

Mandag opplyste det børsnoterte tørrlastrederiet at det har inngått avtale om å kjøpe 5.000-tonnerne «Arklow Rover» og «Arklow Resolve». Skipene er 15 år gamle og ventes levert i løpet av første kvartal.

Ved overtagelsen vil begge få Wilson-navn og bli registrert i NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister i Bergen.

Ifølge Wilson-sjefen Øyvind Gjerde finansieres kjøpet ved egenkapital og ved å trekke på rederiets lånefasilitet i bank.

Han sier at overtagelsen underbygger Wilsons langsiktige positive syn på markedet og er selskapets andre investering i 5.000-dødvekttonnssegmentet på kort tid.

I november kjøpte Wilson tørrlastskipene «Lauren C» og «Nicole C», som er bygget i henholdsvis 2007 og 2008. Begge disse er også på 5.000 dødvekttonn og ventes å bli overtatt i første kvartal.

I tremånedersperioden juli–september fikk Wilson et resultat på 2,8 millioner euro – tilsvarende 28,3 millioner kroner etter mandagens vekslingskurs – før skatt.

Utbytte

I kvartalsrapporten opplyste styret at det skal betales et tilleggsutbytte for 2018 på 50 øre pr. aksje. Utbetalingen summerer seg opp til nesten 22 millioner kroner.

I tredje kvartal var nettoinntjeningen pr. skip pr. dag 3.529 euro, 4,9 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Wilson er en av de største aktørene i nisjen for mindre tørrlastskip og driver nå 111 fartøyer, hvorav 89 eies av selskapet. De varierer i størrelse mellom 1.500 og 8.500 dødvekttonn.

Inkludert leasingforpliktelser var den rentebærende gjelden ved utgangen av september 167 millioner euro.

Caiano, som kontrolleres av Wilson-styrets leder Kristian Eidesvik, er største aksjonær med en eierandel på 86,54 prosent.