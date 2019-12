Pareto Securities løfter sine kursmål på BW LPG og Avance Gas

Pareto Securities nedgraderer sin anbefaling på BW LPG fra kjøp til hold, melder TDN Direkt.

Meglerhuset oppjusterer samtidig kursmålet fra 54 til 84 kroner.

Pareto skriver ifølge nyhetsbyrået i oppdateringen at VLGC-selskaper har gitt kraftig avkastning i 2019, og at meglerhuset nå ligger litt under konsensus i sine estimater for 2020, samtidig som de har en noe forsiktig tilnærming til amerikansk produksjonsvekst.

Det ble mandag morgen kjent at Martin Ackermann ved årsskiftet gir seg som konsernsjef i BW LPG.

Ifølge TDN Direkt jekker meglerhuset også opp kursmålet på Avance Gas fra 38 til 60 kroner. Her opprettholdes kjøpsanbefalingen.

BW LPG faller mandag formiddag 3,85 prosent til 74,90 kroner, men aksjen har hittil i år lagt på seg over 180 prosent. Avance Gas er ned 1,93 prosent til 50,90 kroner, men har hittil i 2019 styrket seg drøye 310 prosent.