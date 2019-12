Belships utvider flåten med to bulkskip

Belships har inngått to intensjonsavtaler for anskaffelse av to Ultramax bulkskip, opplyses det i en børsmelding.

Selskapet har inngått en tiårig bareboat charter for et nybygg på 64.000 dødvekttonn. Skipet vil bli levert av et japansk skipsverft i løpet av andre halvdel i 2020.

Estimert kontant-breakeven for skipet ved levering er rundt 10.750 dollar pr. dag inkludert driftskostnader. Belships betaler 3 millioner dollar for skipet.

Avtalen kommer med kjøpsopsjoner under nåværende markedsverdier og kan utøves etter fire år og frem til slutten av charteret.

Selskapet har også sikret seg et Ultramax-skip fra 2017 for 24,5 millioner dollar, med ventet levering i løpet av andre kvartal 2020.

Belships opplyser at at skipet vil bli finansiert med utstedelse av nye aksjer for 50 prosent av kjøpesummen, med en tegningskurs på 7,15 kroner pr. aksje. Resten vil bli betalt kontant ved levering.

Videre forteller Belships-ledelsen at skiper planlegges finansiert av den tidligere annonserte Accordian Tranche for 60 prosent av kjøpesummen. Transaksjonen vil derfor ha en positiv kontanteffekt på omtrent 2,45 millioner dollar.

– Dette er nok en betydelig milepæl for Belships. Vi fortsetter å utvide og modernisere flåten vår mens vi opprettholder kapitaldisiplinen i vårt oppdrag om å utvikle selskapet videre, sier administrerende direktør i Belships, Lars Christian Skarsgård.