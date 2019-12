Kathrine Fredriksen tilstede på far John Fredriksens faste julelunsj

Rundt 40 inviterte - venner, forretningsforbindelser og nøkkelpersoner i selskapene - ble ønsket velkommen av Fredriksen.

Den ene av John Fredriksens to tvillingdøtre, Kathrine Astrup Fredriksen, gikk rett fra bilen og inn hovedinngangen på Hotel Continental for å unngå blitzregnet fra en stor hærskare med fotografer. Trygt på innsiden, ved sideinngangen til Theatercafeen, tok hun seg tid til noen korte kommentarer til Finansavisen:

– I dag skal vi slappe av sammen med gode venner, samarbeidspartnere og nøkkelpersoner i bedriftene i gruppen. Det gleder jeg meg masse til og håper vi får en hyggelig ettermiddag sammen her på Theatercafeen, sier hun.

– Spennende reise

– Cecilie (tvillingsøsteren, red. anm.) og jeg har fått lov til å være med på en spennende reise der vi har lagt en økende del av investeringene i gruppen i fond og plasseringer utenom de tradisjonelle kjerneområdene shipping og offshore, sier hun, og fortsetter:

– Samtidig har vi sørget for å ha en grei kontantbeholdning. Jeg mener dette har vært en fornuftig strategi og antar at vi vil holde fast ved den fremover.

Før hun klemmer andre venner i resepsjonen er hun tydelig på hva som er målet for dagen:

Døtrene gjør det bra

For fire år siden fikk døtrene Kathrine og Cecilie Astrup Fredriksen ansvaret for to milliarder dollar som skulle investeres i fondsmidler, der de har vært bistått av John O’Donnell på kontoret i London.

Ifølge John Fredriksen har de gjort det veldig bra med denne delen av formuen.

«Det er denne delen som gjør det best hos oss og har gjort det over en lengre periode», sa han til Finansavisen i sommer.

«Alltid hyggelig»

– Det er alltid hyggelig å treffe sentrale kunder og aktører i næringen, sier SEBs shippingbanksjef Hans Christian Kjelsrud.

Han styrer bankens utlånsportefølje på 72 milliarder kroner i shipping, og flere av Fredriksen-gruppens selskaper befinner seg på kundelisten.

720 MILLIONER: Investor Trond Mohn fortalte journalistene på utsiden av Theatercafeen av han har gitt bort omtrent 720 millioner i 2019. – Men året er ikke over, sa Mohn, og hintet om at det skulle deles ut mer penger før nyttår. Foto: Iván Kverme

Blant gjestene var Viking Cruises eier, Torstein Hagen, investoren Trond Mohn fra Bergen, Seadrills nyvalgte styreleder Glen O. Rødland, mange nøkkelmedarbeidere fra Fredriksen-gruppen og flere skipsmeglere, blant andre Pål F. Nordgreen i Arctic Offshore.

Det var forøvrig en rekke andre arrangementer på Theatercafeen samtidig med Fredriksen-familiens julelunsj fredag. Blant dem som var tilstede på andre tilstelninger var Jan Haudemann-Andersen, Tore Aksel Voldberg, Ole Robert Reitan og konsernsjef Morten Borge i Ferd.

Meldte forfall

DNBs konserndirektør for corporate banking, Harald Serck-Hanssen, hadde måttet melde forfall da julelunsjen hos Fredriksen kolliderte med et arrangement i utlandet.

– John Fredriksen har hatt uvurderlig betydning for norsk shipping i en periode der mange av de tradisjonelle rederfamiliene har skiftet sine investeringer over i andre virksomheter. Som shippingmann er det vel bare Sammy Ofer man kan sammenligne med - og samtidig en industribygger som Sam Eide, sier Serck-Hanssen.