Avance Gas mener nye kontrakter sikrer profilen og konkurranseevnen

Avance Gas har ifølge en melding inngått skipsbygningskontrakter for to LPG-VLGCer drevet med kombinert drivstoff på 91.000 kubikkmeter med Daewoo Shipbuilding i Sør-Korea and Marine Engineering (DSME).

Ventet levering er ifølge selskapet satt til fjerde kvartal 2021 og første kvartal 2022.

Ifølge ledelsen forbedrer transaksjonen den grønne profilen til Avance Gas-flåten, samtidig som den øker konkurranseevnen.

«Utsiktene for fraktmarkedet er sunne, støttet av fortsatt sterk amerikansk LPG-eksport og økende asiatisk etterspørsel. Prisen og betalingsbetingelsene er attraktive og vi forventer at skipene vil sikre attraktiv finansiering på linje med deres miljøvennlige profil», skriver selskapet.

«Vi har sikret en veldig attraktiv pris med en kvalitets skipsbygger og at betalingsstrukturen muliggjør opprettholdelse av kapasiteten til å betale utbytte, som fortsatt er selskapets topp-prioritet og en integrert del av vår strategi», sier administrerende direktør, Ulrik Uhrenfeldt Andersen.