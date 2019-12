Herbjørn Hansson beholder investeringsselskapet High seas

I begynnelsen av september ble det kjent at Herbjørn Hansson og sønnen Alexander Hansson ønsket å avvikle familiens investeringsselskap High Seas. Nå skal de ha ombestemt seg, og lille julaften kom meldingen til Brønnøysundregisteret om at far og sønn ønsket å få avviklingen omgjort, skriver DN.

De tre siste årene før meldingen om avvikling ble sendt hadde selskapet tapt om lag 450 millioner kroner før skatt. I forbindelse med avviklingen sa Herbjørn Hansson til Finansavisen at selskapet ble avviklet fordi sønnen bor i utlandet og ikke har noe ønske om å eie et norsk selskap.

Nå har de altså ombestemt seg. Selskapet eier blant annet familiens aksjer i tankrederiet Nordic American Tankers som har nytt godt av høstens høye rater i tankmarkedet. Siden aksjen bunnet ut i september i fjor har NAT-kursen steget 185 prosent.

«Tankmarkedet er sterkere enn noen gang. Det beste er at det gode markedet ser ut til å vare. Det ser meget bra ut også for 2020,» sa Hansson til Finansavisen tidligere denne uken i forbindelse med at han sendte ut sitt årlige julebrev til aksjonærene.