Songa Container-eid skip braste på land

På vei sørover gjennom Bosporos-stredet fredag fikk det 2008-bygde containerskipet «Songa Iridium» problemer med motoren, og kolliderte med en kai rett utenfor Istanbul som følge av motorhavari.

Kollisjonen ble først rapportert av tyrkiske medier.

OPPDATERING: Søndag kveld opplyser en talsperson for Nordic Shipmanagement, som står for den tekniske driften av skipet, til Finansavisen at «Songa Iridium» er klarert til å forlate Istanbul etter reparasjon av motoren.

Skipet ble inspisert av dykkere lørdag og kom fra sammenstøtet uten store skader. Kun den såkalte bulb-baugen var gjenstand for mindre skader, ifølge talspersonen.

«Skipet er fullt operasjonelt og ventes å seile avgårde snarlig», heter det i en uttalelse.

En video av hendelsen er delt på YouTube.

Blystad-prosjekt

«Songa Iridium» eies av Songa Container hvor investor Arne Blystad er styreleder.

Songas containerskipsflåte teller 15 fartøyer med kapasitet til å transportere mellom 1.000 og 5.000 standard 20-fots containere. «Songa Iridium» har plass til 2.015 slike containere.

Blystad og styremedlem Magnus Roth er de to største eierne i selskapet med 37,6 prosent hver, mens Klaveness Invest eier i underkant av 20 prosent av aksjene.

Scrubbere

Songa Container ble etablert sommeren 2017. I fjor høst ble det besluttet å installere scrubbere på hele flåten for å møte svovelutslippskravene til IMO som trer i kraft 1. januar 2020.

Blant annet for å finansiere ettermontering av scrubbere, hentet selskapet inn 130 millioner dollar, eller vel 1,1 milliarder kroner, i desember i fjor gjennom utstedelsen av et treårig, sikret obligasjonslån tilrettelagt av ABG Sundal Collier.

Rederiet var dermed et av få selskapet som i det hele tatt klarte å få inn penger i et kvartal der finansmarkene var preget av enorm uro og fallende aksjekurser.

Flere forvaltere Finansavisen var i kontakt med, pekte på Blystads gode rykte i markedet som årsaken til at innhentingen av milliardbeløpet lyktes.

I tredje kvartal omsatte Songa Container for 7,4 millioner dollar og endte opp med et underskudd på 4,3 millioner dollar.