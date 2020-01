Norsafe ble kjøpt av danske Viking for mindre enn bedriftens overskudd i 2013 og 2014

ARENDAL: – Du skal lete lenger etter å finne to selskaper som utfyller hverandre så bra. Det var små kulturforskjeller og komplementære produkter. Jeg tror de fleste som kjenner bransjen bare nikket da de fikk nyheten, sier Dag Songedal, adm. direktør i Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway.

Norsafe er verdens største produsent av livbåter, og en stor produsent av frittfallbåter og hurtiggående redningsbåter.

De seneste årene har bedriften også satset på produksjon av militære og profesjonelle båter.

Frem til september 2018 ledet Songedal en selvstendig familiebedrift, men for rundt 15 måneder siden ble Norsafe solgt til det danske Viking-konsernet, som er eiet av Claus Sørensens fond.

STØRST I SIN KLASSE: Viking Norsafe Life-Saving Equipment er verdens største produsent av livbåter, og en stor produsent av frittfallbåter og hurtiggående redningsbåter. Foto: Anders Horntvedt

Satset på salg, ikke emisjon

Prisen på Norsafe var 124 millioner danske kroner, fremgår det av Vikings konsernregnskap. Det tilsvarer 165 millioner norske kroner.

Tidligere sjef og eier, Geir Skaala, gikk bort i mars 2016. I flere intervjuer med Finansavisen var han svært opptatt av at selskapet skulle forbli i familiens eie.

Frem til salget satt Marianne Eikeland Skaala og hennes to sønner Thomas og Aleksander Eikeland Skaala på aksjene.

Salget ble omtalt i Finansavisen, og det fikk stor oppmerksomhet på Sørlandet da bedriften ble solgt, men transaksjonsbeløpet har ikke vært ute før nå.

Finansavisen skrev i september 2018 at Norsafe lenge hadde vært i en prosess for å styrke egenkapitalen.

– Når man setter i gang slike diskusjoner, vil det ofte være flere ulike alternativer som materialiserer seg. Et salg var det alternativet som til slutt ble valgt, uttalte Songedal da.

Prisvinnende næringslivsmann

Geir Skaala var eier og sjef for Norsafe siden 1987. I 2014 vant han prisen EY Entrepreneur of the year i konkurranse med 320 kandidater.

DØDE I 2016: Geir Skaala ønsket at Norsafe skulle forbli i familiens eie. Foto: Kaare Martin Granerud

Da slo juryen fast at Skaala hadde bygget opp Norsafe til den bedriften den er i dag siden opprettelsen i 1987.

I tiåret før oljekrisen var også Norsafe en lønnsom bedrift, med resultatmarginer mellom 5 og 11 prosent. Overskuddet bare i 2013 og 2014 overstiger salgsbeløpet med glans.

Songedal understreker at salgsbeløpet ikke ble offentliggjort ved kunngjøringen av salget, og at han ikke har noen kommentarer til Finansavisens opplysninger.

Han er utdannet revisor, og har bakgrunn fra Arthur Andersen og Nycomed Pharma. I august 2015 ble han sjef i Norsafe. Da hadde han de seneste seks årene vært leder for den norske delen av den børsnoterte elektronikkprodusenten Kitron.

Norsafe ble tydelig påvirket av fallet i oljeprisen.

Allerede i 2016, som ble Songedals første hele regnskapsår som Norsafe-sjef, falt omsetningen 34 prosent.

– Jeg var klar over at toppen var bak oss da jeg begynte. Det var endel opprydding i 2016, med restrukturering av bemanning og nedskriving av eiendeler, sier han.

Vokser igjen

Songedal opplyser at oppkjøpet har ført til mye organisatorisk omstilling, slik at separate serviceselskaper nå er integrert i et felles selskap.

Viking Norsafe Life-Saving Equipment Norway (Mill. kr) 2019 (prognose) 2018 Driftsinntekter 815 702,0 Driftsresultat

−42,5 Resultat før skatt Mer enn 0 −55,5 Årsresultat

−63,6 Eier: Viking Life-Saving Equipment A/S

– Tallene for 2019 er ikke sammenlignbare med 2018, men på de områdene som kan sammenlignes, har vi hatt vekst. Omsetningsmessig er vi tilbake på 2017-nivå, og vi vil ha overskudd i 2019, også i den norske virksomheten, sier Songedal.

Norsafe har hele tiden hatt internasjonalt rettede skipsverft og rederier som de viktigste kundene. I tillegg kommer kunder som politi og forsvar som bestiller spesialbygde hurtigbåter.

Blant annet er det levert mange båter til den svenske kystvakten.

Økningen i 2019 er primært kommet fra olje og offshore.

– Ordreinngangen er litt hakkete, men det løsner noe der. Det er i hvert fall mer aktivitet enn det var for et par år siden, sier Songedal.