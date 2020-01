Kurshopp for Wallenius Wilhelmsen som beholder storavtale med Hyundai

– Dette var bedre enn ventet så vi måtte snu oss rundt over nyttår og oppgradere aksjen til «kjøp», sier DNB Markets' shippinganalytiker Nicolay Dyvik til Finansavisen.

Meldingen om det børsnoterte bilskipsrederiet og logistikkselskapets kontraktsfornyelse med Hyundai Motor Group kom på nyttårsaften. Det er datterselskapet Eukor Car Carriers som har inngått avtalen, og ifølge Wallenius Wilhelmsen skjer fornyelsen til eksisterende betingelser.

På Oslo Børs utløste det et solid kurshopp i aksjen torsdag. Ved 14-tiden var aksjen opp 10,4 prosent til 24,08 kroner, som tilsvarer en børsverdi på nær 10,2 milliarder kroner.

På topp var det handel i aksjen til 24,72 kroner.

«Imponerende»

DNB Markets øker kursmålet på aksjen fra 23 til 31 kroner etter at nyheten om avtaleforlengelsen kom. Det skjedde i en oppdatering torsdag morgen.

Estimatet for nettoresultatet høynes med 58 prosent på bakgrunn av nyheten om at kontrakten er fornyet til uendrede rater, mens meglerhuset tidligere regnet med en nedgang på 20 prosent.

Dyvik karakteriserer det som imponerende av Wallenius Wilhelmsen å opprettholde rater og volumer på en slik stor kontrakt i et utfordrende marked.

– Det viser kvaliteten på servicen selskapet leverer og det tette samarbeidet med Hyundai Motor Group gjennom mange år, sier DNB Markets-analytikeren.

Konsernsjef Craig Jasienski sier seg meget godt fornøyd med løsningen. Den inkluderer en bestemmelse om justering av bunkersprisen på linje med IMO 2020-regelverket som trådte i kraft ved årsskiftet.

Jasienski opplyser at det underliggende operasjonelle resultatet ventes å bli uendret i den nye kontraktsperioden som startet 1. januar.

Hyundai Motor og det tilknyttede selskapet Kia Motors venter at selskapenes kombinerte bilsalg globalt vil øke med 5 prosent i 2020. Det melder Reuters torsdag.

FORNØYD BILSKIPSSJEF: Craig Jasienski leder Wallenius Wilhelmsen, som skal fortsette å frakte nye biler fra Hyundai- og Kia-fabrikkene i Sør-Korea i samme omfang og til samme betingelser som de to siste årene. Her sammen med finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen. Foto: Iván Kverme

Stabiliseres

Arctic Securities karakteriserer nyheten om kontraktsforlengelsen som positiv for selskapet. Meglerhuset mener prisingen av aksjen tidligere reflekterte en forventning om at Wallenius Wilhelmsen ville få lavere rater for disse transportene.

Pareto Securities tolker nyheten som «nok et bevis på hvordan det underliggende bilfraktmarkedet i det minste stabiliseres», og at Wallenius Wilhelmsen ikke er villig til å gå med på lavere lønnsomhet for å opprettholde kundeforhold.

Ifølge Dyvik og hans kolleger sto volumene fra Hyundai og Kia for 12 prosent av totalfrakten som ble transportert med Wallenius Wilhelmsens bilskip i 2018.

Hyundai Motor har parallelt med Eukor-avtalen bygget opp en betydelig bilskipsaktivitet i regi av sitt eget logistikkselskap, Glovis, der Wilh. Wilhelmsen er medeier gjennom børsnoterte Treasure.

Avtalen med Hyundai Motor Group er i denne omgangen fornyet for en periode på to år, men intensjonen er at den skal løpe videre også etter 31. desember 2021.

Tidligere tok Eukor hånd om 60 prosent av den delen av Hyundai og Kias bilproduksjonen som eksporteres sjøveien fra havner i Sør-Korea, men de siste årene har andelen ligget på 40 prosent.

Er medeier

Hyundai Motor Group eier 20 prosent av aksjene i Eukor Car Carriers og Wallenius Wilhelmsen de resterende 80 prosentene.

Wallenius Wilhelmsen-gruppen består av Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, Eukor og Arc. Selskapene i gruppen sysselsetter cirka 9.500 ansatte i 29 land over hele verden.

På Oslo Børs sluttet Wallenius Wilhelmsen-aksjen fjoråret til kurs 21,82 kroner, en nedgang på 23,4 prosent i løpet av 2019.