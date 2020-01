Tank- og LPG-fest etter Midt-Østen-uro

Torsdag ble sjefen for de iranske styrkene fra den iranske revolusjonen, Qassem Soleimani, drept i et målrettet amerikanske luftangrep på Bagdad internasjonale flyplass. Uro i Midt-Østen er vanligvis «gode» nyheter for shipping. Analytikerne Lars Bastian Østereng og Jo Ringheim i Arctic Securities skrive i en markedsoppdatering fredag at det trolig er tank og LPG som vil dra størst nytte av ytterligere eskalering av Midt-Østen-uroen.

«For tank er dette opplagt positivt fordi markedsaktørenes reaksjon på slike risikoscenarioer er økt slutningsaktivitet. For LPG vil sannsynligvis uro i Midt-Østen føre til mer interesse for amerikanske volumer, noe som igjen vil øke seileavstandene og derved etterspørsel etter tonn-mil,» skriver Arctic-analytikerne.

ANBEFALER KJØP: Analytiker Petter Haugen er fortsatt positiv til både LPG- og tank-markedet. Foto: Iván Kverme

LPG-rallyet fortsetter

På Oslo Børs i går var det fremfor alt LPG-aksjene som fikk et skikkelig løft. Avance Gas og BW LPG, som steg med formidable 315 og 210 prosent i 2019, var i går ettermiddag opp henholdsvis 9 og 8 prosent. Begge disse aksjene var kraftig opp også torsdag og har nå steget med ytterligere 16 og 14 prosent så langt i 2020.

Analytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux tror at hovedårsaken til at LPG-aksjen er såpass mye opp, er den utvidede abitrasjen mellom asiatiske og amerikanske propanpriser, som han mener kan forsvare VLGC-rater opp mot 200.000 dollar pr. dag.

– En årsak bak denne spread-utgangen er igjen høyere oljepris da den asiatiske propanprisen samvarierer godt med oljeprisen. Så når eskalasjonen i Midt-Østen torsdag kveld forårsaket høyere oljepris har det en positiv effekt på LPG-aksjene, sier han.

I et lengre perspektiv mener Haugen at en høyere oljepris vil gi høyere vekst i amerikansk produksjon, som igjen vil øke amerikansk LPG eksport og da følgelig også etterspørsel etter frakt.

– For oss fremstår effektene fra høyere oljepris som mer vesentlig enn potensielle avvik i selve eksporten fra landene Midt-Østen. Vi gjentok og understreket våre kjøpsanbefalinger på LPG-aksjene i vårt daglige nyhetsbrev til kunder som vi sendte ut torsdag forut for eskalasjonen i Midt-Østen.

REKORDRATE: Herbjørn Hanssons Nordic American Tankers sluttet nylig en suezmax til en rate på hele 100.000 dollar dagen. Foto: Ivan Kverme

Knallsterke tankrater

Tanklokomotivet Frontline var opp ytterligere 2 prosent fredag etter at aksjen steg med 135 prosent på Oslo Børs i 2019. Herbjørn Hanssons suezmax-rederi sluttet marginalt ned på New York-børsen torsdag etter en oppgang på nærmere 150 prosent i fjor. Tankmarkedet er fortsatt knallsterkt og skipsmeglerhuset Clarksons Platou rapporterte torsdag om snittrater i VLCC- og suezmax-markedet på henholdsvis 113.00 og 82.900 dollar dagen. Det gjøres imidlertid enkeltslutninger på enda høyere nivåer.

– Den første slutninger vi har gjort i det nye året gir oss 100.000 dollar pr. dag over 45 dager, mens våre driftsutgifter ligger på 8.000 dollar dagen. Markedet er råsterkt for våre 21 skip som går i spotmarkedet. Vi har i tillegg to skip på timecharter. Det nye året ser godt ut, sier Herbjørn Hansson til Finansavisen.

Petter Haugen mener at dynamikken i tankmarkedet er nokså lik den man ser i LPG-markedet.

– Høyere oljepris gir mer produksjon og eksport fra USA, som vi nå mener er den marginale og prissettende ruten i råoljemarkedet.