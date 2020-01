Syv norske skip i Persiabukta – sikkerheten vurderes

– Vi følger situasjonen nøye, og selv om vi ikke har planer om å endre sikringsnivået nå, kan dette endre seg raskt. Vi vil da orientere om dette, sier avdelingsdirektør for operativt tilsyn Alf Tore Sørheim i Sjøfartsdirektoratet til Aftenposten.

Siden i sommer har beredskapsnivået i området være «spenningsnivå 2, noe som innebærer at fartøyer og rederier må utvise årvåkenhet og bruke en rekke sikkerhetstiltak.

I alt var det lørdag kveld ifølge Sjøfartsdirektoratet fire norskregistrerte skip i Persiabukta. I tillegg var det minst tre skip som eies av norske redere som ikke er registrert i Norge.

Årlig har norske eller norskkontrollerte skip 1.700 anløp til havner inne det spente området. Lørdag kveld hadde minst 30 av de mange skipene slått av GPS eller radiotranspondere slik at de skulle være vanskeligere mål for et angrep fra Iran eller iranske støttespillere, skriver Aftenposten.

Situasjonen i Persiabukta og Hormuzstredet endret seg etter at USA fredag drepte den iranske generalen Qasem Soleimani i et droneangrep ved den internasjonale flyplassen i Bagdad.

