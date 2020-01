Pareto spår opptur for Stolt-Nielsen

I en fersk analyse gjentar meglerhuset Pareto Securities' shippinganalytikere Eirik Haavaldsen og Wilhelm Flinder sin kjøpsanbefaling på Stolt-Nielsen-aksjen. Den har steget 15,3 prosent det siste året, men har mer å gå på, ifølge Paretos siste oppdatering på aksjen.

Med et kursmål på 150 kroner er oppsiden sammenlignet med kursen midt på dagen mandag 26,7 prosent. Haavaldsen og Flinder venter at fortjenesten pr. aksje tilnærmet skal firedobles fra i fjor til i år og nå opp i 1,99 dollar. Det bør gi grunnlag for et utbytte på 1 dollar, mener analytikerne.

Enda mer optimistisk er Kepler Cheuvreux' Petter Haugen, som har et kursmål på 190 kroner.

RESULTATVEKST: Eirik Haavaldsen i Pareto Securities. Foto: Pareto Securities

Rateoppgang

Kjemikalietankmarkedet er ikke upåvirket av det som skjer i råoljetankfarten, der ratene for de store skipene har skutt kraftig i været. Også i kjemikaliefrakt er inntjeningen på vei opp, men i et mer beskjedent tempo.

For Stolt-Nielsen og de andre aktørene i kjemikalietank spiller det også inn at selskapene har en betydelig kontraktsdekning i form av såkalte COA-avtaler; Contracts of Affreightment.

Man får dermed ikke full effekt av rateoppgangen i spotmarkedet med en gang.

Rederidelen av gruppen, Stolt Tankers, seilte inn et driftsresultat på rundt 130 millioner dollar både i 2015 og 2016, da ratene også var gode. Pareto-analytikerne venter en inntjening på samme nivå nå, men påpeker at flåten er har vokst, noe som bør gi større tall i 2020 og 2021.

Høyere utbytte

Selskapet har gjort unna flere investeringer og vil dermed få en betydelig fri kontantstrøm i et marked med høyere rater. Siden 2011 har selskapet investert rundt 3 milliarder dollar, blant annet i forbindelse med kjøpet av skipsreder Johan Odvar Odfjells kjemikalietankflåte i JO Tankers i Bergen.

Nå er det - ifølge Pareto - tid for nedbetaling av gjeld og for utbytte til aksjonærene.

I slutten av november inngikk Stolt Tankers en milliardavtale om salg og tilbakeleie av 20 kjemikalietankere. Skipene ble solgt til det kinesiske selskapet CMB Financial Leasing Co. for 415,6 millioner dollar, tilsvarende 3,66 milliarder kroner. Samtidig har partene inngått en avtale om at Stolt-Nielsen-selskapet leier dem tilbake.

Det er forøvrig ikke bare shippingdelen av gruppen som gjør det bra. Også i terminal- og tankcontainer-divisjonene Stolt Terminals og Stolt Tank Containers er inntjeningen og resultatene bedre.

REDERISJEF: Niels G. Stolt-Nielsen. Foto: Eivind Yggeseth

Færre nybygg

For to måneder siden var Odfjell-sjefen, Kristian V. Mørch, inne på korrelasjonen mellom de forskjellige tankmarkedene og karakteriserte økningen i volum og forbedringen for råolje- og produkttankskipene som «oppløftende».

«Dette vil ha en positiv påvirkning på oss fremover», sa Mørch, som mente det er en klar korrelasjon mellom utviklingen i stortank- og produkttankmarkedene, og mellom produkt- og kjemikalietank.

Pareto-analytikerne viser ellers til at ordreboken i kjemikalietank nå er lavere enn på lenge, samtidig som den eksisterende flåten blir eldre. Regner i antall dødvekttonn er over 25 prosent av flåten 15 år eller eldre, mens ordreboken begrenser seg til cirka 6 prosent av flåten.

Kombinert med fortsatt vekst i etterspørselen etter petrokjemiske produkter i Asia og ekspansjonen i infrastruktur i Nord-Amerika vil dette berede grunnen for ytterligere forbedringer i markedet, ifølge Haavaldsen og Flinder.

«Ser attraktiv ut»

SER AKSJEN I 190 KRONER: Shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux. Foto: Bjørn-Henning Grandal

De er ikke alene om å se et spennende oppsidepotensial i selskapet. På Bloomberg ligger åtte analytikere inne med kjøpsanbefalinger på aksjen til kurser varierende fra 125 til 190 kroner. To analytikere har «hold»-anbefalinger på aksjen.

Haugen i Kepler Cheuvreux mener 190 kroner ikke er spesielt aggressivt ettersom bokverdiene er rundt 240 kroner pr. aksje.

– Også på våre inntjeningsestimater ser aksjen attraktiv ut med en PE på omlag tre ganger for 2020. Vi har vært svært optimistiske til tanksegmentet, inklusive kjemikalietank, og i lys av siste ukers data er vår optimisme styrket, sier han til Finansavisen mandag.