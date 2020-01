Ny finansiering i havn for Awilco LNG

Awilco LNG har kunngjort at en ny, tiårig salgs- og tilbakeleiefasilitet for de to 2013-bygde LNG-fartøyene «WilForce» og «WilPride» er sluttført.

Fasiliteten er inngått med CCB Financial Leasing Co., som kunngjort 18. oktober i fjor. CCB Financial Leasing eies av China Construction Bank (CCB).

Brutto salgspris for fartøyene er 175,0 millioner dollar pr. stykk.

Beløpet inkluderer ikke-amortiserende, ikke-rentebærende forhåndsbetalt leie på 43,75 millioner dollar pr. fartøy, opplyses det.

Millionkutt i finanskostnader

Tilbakeleien går ut på at fartøyene leies tilbake til Awilco LNG på bareboat-basis for en periode på opptil ti år.

Med dette venter Awilco LNG at finanskostnadene til å begynne med reduseres med rundt 7 millioner dollar pr. år, avhengig av renteendringer.

Det tilsvarer 64 millioner kroner.

Bareboat-raten, som inkluderer avskrivning, ventes å bli rundt 45.000 dollar pr. dag pr. fartøy nå i 2020.

Tilbakekjøp om 3-10 år

Awilco LNG opplyser at selskapet etter tre år har rullerende tilbakekjøpsopsjoner.

Ved fasilitetens utløp har selskapet forpliktet seg til å kjøpe tilbake fartøyene for 37,5 millioner dollar pr. stykk.

Nå i første kvartal har Awilco LNG sikret sysselsetting for i overkant av 60 prosent av tilgjengelige dager for de to fartøyene.

Det er ventet rater på rundt 100.000 dollar pr. dag pr. fartøy, før begge fartøyene ventes å bli tilgjengelige for nye oppdrag ved månedsskiftet februar/mars.