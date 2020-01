Rederiforbundet anbefaler høy årvåkenhet i AG

– Vi har ikke fått noen konkret informasjon eller etterretninger som tilsier at norske skip er utpekt som mål i den situasjonen vi nå står i. Men utviklingen kan gi både direkte og indirekte trusler mot oss, sier Rederiforbundets beredskapsdirektør John Hammersmark til Finansavisen.

Natt til onsdag sendte Irans president Hassan Rouhani flere missiler mot to av basene til den USA-ledede militærkoalisjonen i Irak. Rouhani sier at angrepet var gjengjeldelse for likvideringen av general Qasem Soleimani i forrige uke. Den iranske generalen ble drept i et amerikansk droneangrep.

Både Hammersmark og adm. direktør Svein Ringbakken i Krigsforsikringen mener den siste utviklingen åpner for en nedskalering av konflikten, og peker på at Iran har betegnet angrepet som en gjengjeldelse.

Men det betinger at begge parter skrinlegger tanken på nye aksjoner. Dette er på det nåværende tidspunkt uavklart.

– Det er åpning for en løsning som innebærer å gå inn i en prosess som kan bidra til stabilisering og deskalering. Akkurat nå knytter det seg spenning til den amerikanske responsen, sier Hammersmark.

30 norske skip i Gulfen

Det er cirka 30 norske skip og fartøyer med norske eierinteresser som nå befinner seg i Den arabiske gulfen (AG) innenfor Fujairah.

Det viser ferske data fra beredskapsavdelingen i Norges Rederiforening og Den Norske Krigsforsikring for Skib. Til sammen 3.500 skip er forsikret gjennom den gjensidige foreningen.

Siden angrepene på kommersielle skip i fjor sommer har rederiene betalt en tilleggspremie til den vanlige krigsforsikringsdekningen ved ferdsel i AG. Tillegget er ikke ubetydelig, men utgjør en forsvinnende liten del av dagens spotmarkedsrater i tankfarten i området.

Ifølge Ringbakken har noen forsikringssyndikater varslet premieøkninger som følge av den siste utviklingen i Midtøsten, men Krigsforsikringen avventer utviklingen og har ikke endret tilleggspremien i området siden i høst.

– Aktiviteten som norske skip har i AG er normal. I en periode i desember var antallet fartøyer i området oppe i 65, men dette er vanlige svingninger basert på den kommersielle aktiviteten, sier Hammersmark.

BEKYMRET: – At sivile skip ble benyttet som et middel i et storpolitisk spill er grunnen til at Sjøfartsdirektoratet fortsatt opprettholder det nest høyeste sikkerhetsnivået ved trafikk i AG, sier Rederiforbundets beredskapsdirektør John Hammersmark. Foto: Ylva Seiff Berge/Forsvarets Forum

Var sannsynlig

Hovedoppgaven for beredskapsavdelingen i Rederiforbundet er å ivareta beredskap for utenriks skipsfart på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet og støtte medlemmene i spørsmål knyttet til beredskap. Avdelingen jobber bredt med myndighetsaktører og andre organisasjoner nasjonalt og internasjonalt.

På spørsmål om hans vurdering av rakettangrepet mot en amerikansk base natt til onsdag svarer Hammersmark:

– Det som skjedde var et av de scenariene vi i forkant analyserte og konkluderte med som sannsynlig.

I mai og juni i fjor ble til sammen seks skip angrepet. Av disse var to norske; et tankskip tilhørende John Fredriksens Frontline, og en produkttanker som eiermessig var kontrollert av Espen Galtung Døsvigs EGD Shipholding i Bergen. Og i juli ble et svenskeid Stena-skip oppbragt av iranske styrker og tilbakeholdt.

– At sivile skip ble benyttet som et middel i et storpolitisk spill er grunnen til at Sjøfartsdirektoratet fortsatt opprettholder sikkerhetsnivå to, det nest høyeste sikkerhetsnivået, ved trafikk i AG, sier Hammersmark.

Det er samme klassifisering som direktoratet opererer med på grunn av piratfaren utenfor Nigeria.

KRIGSFORSIKRINGSSJEF: Svein Ringbakken er adm. direktør i Krigsforsikringen. Foto: DNK

– Høy årvåkenhet

Beredskapsdirektøren sier han ikke kan utelukke at skip som befinner seg i kommersiell fart i AG blir rammet igjen, men gjentar at det ikke er noe som tilsier at slike angrep vil komme nå.

– Hvilken anbefaling gir dere til rederiene?

– Vårt råd er at man har høy årvåkenhet, bruker alle systemer ombord og holder utkikk for å se og forstå hva som foregår i området. Samtidig er det viktig at skipsledelsen benytter rapporteringssentrene som er etablert og varsler før man går inn og ut av området, slik at vi har kontroll på hvem som til enhver tid befinner seg i AG.

– Likeledes bør rederiene og sjøfolkene lytte til råd fra allierte militære styrker i området. Og det er viktig å oppdatere beredskapsplanene og ha øvelser ombord slik at man er best mulig forberedt hvis noe skulle skje.

– Situasjonen i AG fremstår som ekstraordinær. Men norske rederier er vant til å håndtere risiko og har mye kunnskap og kompetanse i å vurdere risiko. Man seiler ikke rundt på måfå uten å være forberedt, sier Hammersmark.