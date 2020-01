Analytikere tror Frontline kan gå i 200

Norges mest optimistiske Frontline-analytiker er for tiden Anders Redigh Karlsen i Danske Bank med et kursmål på 164 kroner tett fulgt av Petter Haugen i Kepler Cheuvreux med 160 kroner. Begge har vært «bull» på tank i lang tid nå, og Redigh Karlsen tok kursmålet opp til 164 kroner tidlig i oktober i fjor da kursen var under 100 kroner. I dag ligger Frontline-aksjen på rundt 116 kroner.

– Kursmålet mitt på 164 kroner er basert på en EV/EBITDA-multippel vurdering fordi inntjeningen forventes å stige kraftig i 2020. Frontline bør derfor frikobles fra NAV-beregninger også fordi kontantstrømmen og dividende forventes å øke, sier Redigh Karlsen.

Petter Haugen har ligget inne med rateanslag på en VLCC i 2020 på 70.000 dollar helt siden mars 2018.

– Med høyere rater følger selvsagt høyere inntjening og høyere kursmål. Vi har EPS for Frontline i 2020 på 4,2 dollar pr. aksje mot konsensus på 2,5 dollar.

Kursmålet er basert på et estimat på markedsjustert egenkapital om 12 måneder hvor han venter omlag 30 prosent verdistigning på annenhåndstonnasje som kommer på toppen av omlag 40 kroner pr. aksje i fri kontantstrøm.

– Da er NAV-en opp i 160 kroner, sier Haugen.

Kursmål Frontline i kroner Danske Bank 164 Kepler Cheuvreux 160 SEB 142 Cleaves Securities 141 Clarksons 141 ABG Sundal Collier 140 DNB Markets 123 Nordea Markets 120 Pareto Securities 119 SpareBank 1 Markets 115 Kilde: Bloomberg

Mer å gå på

Dagens inntjening i tankmarkedet med rater på over 100.000 dollar for en VLCC, og drøye 80.000 dollar for en suezmax er langt over de snittratene som ligger inne i estimatene til selv de mest optimistiske analytikerne. Skulle markedet holde seg på dagens nivåer i lang tid fremover, tror både Karlsen og Haugen at aksjen kan gå langt mer enn hva deres kursmål indikerer.

– Det er vanskelig å spå hvor høyt kursen kan komme til å gå, men VLCC-rater på over 100.000 dollar dagen er vesentlig høyere enn hva jeg ligger inne med for året. Om ratene for alle Frontlines skip ligger på 100.000 dollar pr. dag for hele 2020 vil selskapet ha en EPS på godt over 8 dollar pr. aksje, sier Redigh Karlsen.

Det meste av dette vil ifølge Karlsen i så tilfelle komme som utbytte, og da tror han at aksjen vil kunne havne et godt stykke over hans eget kursmål.

– Når det er sagt så tror jeg at det er usannsynlig at ratene for både VLCC, suezmax og aframax vil være så høye gjennom et helt år, men det gir en god illustrasjon av sensitivitetene, sier han.

Kan nå 200 kroner

FRONTLINE I 200: Petter Haugen mener at det ikke er usannsynlig at Frontline kan komme til å gå i 200 i løpet av det nærmeste året. Foto: Iván Kverme

Petter Haugen mener at det opplagt er oppside i hans kursmål dersom VLCC-ratene snitter over 100.000 dollar dagen i 2020. Grovt regnet mener han at rater som ligger 30.000 dollar over hans anslag på 70.000 dollar dagen vi gi nær 600 millioner dollar bedre årlig inntjening for Frontline.

– Det betyr cirka 30 kroner pr. aksje bare i inntjening, og i tillegg bør skipsverdiene øke. Så effekten på NAV-en på ett års sikt vil være minst 30 kroner, og antagelig høyere. Følgelig kan vi opplagt se Frontline-kursen over 200 kroner ett år fra nå, sier han.