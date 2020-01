Økokrim tiltaler norsk reder for forsøk på å smugle skip til Pakistan for hogging

Økokrim har tatt ut tiltale mot Eide for brudd på forurensningsloven, fordi han gjennom Eide-gruppen skal ha medvirket til at lasteskipet Harrier, som tidligere het Tide Carrier, kunne seile sørover. Hensikten var ifølge tiltalen å kjøre det opp på en strand i Pakistan for skraping, melder Stord24.

Eide var selger av skipet, og medvirkningen fant sted over en tomånedersperiode fra slutten av 2016, ifølge tiltalen. Han risikerer to års fengsel dersom han blir funnet skyldig.

Eides forsvarer, advokat Arild Dyngeland, ønsker ikke å kommentere klientforhold i overfor presse og har derfor ingen opplysninger å komme med om hvordan hans klient stiller seg til skyldspørsmålet eller anklagene som rettes mot ham.

Sunnhordland tingrett har satt av tre uker til behandling av saken, som starter 27. april.

Havarerte etter to dager

Singapore-selskapet Wirana Shipping ble i oktober ilagt en bot på 7 millioner kroner av Økokrim for å ha forsøkt å smugle Tide Carrier ut av Norge i februar 2017. Tide Carrier gikk fra Høylandsbygd i Kvinnherad og skulle til opphogging på en strand i Gadani i Pakistan – uten tillatelse fra Miljødirektoratet.

To dager ut i seilasen fikk skipet motorproblemer og kom i drift utenfor Jærstrendene. Miljømyndighetene nektet da skipet å forlate Norge uten tillatelse.

Selskapet som solgte skipet, har fått et inndragningsforelegg på 3 millioner kroner, tilsvarende mersummen selgeren fikk for skipet som følge av at den ble solgt til skraping i Pakistan og ikke til lovlig opphogging. Forelegget er ikke vedtatt og vil bli sendt til retten for prøving.

– Bisto til reaktivering

Tide Carrier hadde ligget ti år i opplag før seilasen. Ifølge tiltalen bidro Eide til reaktivering ved blant annet å være mellommann overfor leverandører av olje, drivstoff, deler og dykker som skulle reparere en flenge i skroget.

I tillegg sørget han for at tauebåten Eide Rex ga bistand under sjøprøven, for å teste skipets motorer og sjødyktighet, samme dag som seilasen sørover startet.