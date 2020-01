Styret i 2020 Bulkers har besluttet et utbytte på 0,04 dollar per aksje for desember 2019, går det frem av en børsmelding.

Samtidig opplyser selskapet om en gjennomsnittlig TCE-inntjening (time charter equivalents) på 23.793 dollar per dag i måneden (brutto).

Skipene på indekstilknyttede kontrakter hadde en inntjening på 26.698 dollar dagen, mens de på faste kontrakter hadde 20.888 dollar dagen.