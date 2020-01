2020 Bulkers-utbyttet halveres

– Vårt utbytte er basert på inntjeningen i spotmarkedet og vil derfor variere fra måned til måned, sier rederisjef Magnus Halvorsen i det børsnoterte tørrlastrederiet.

Han viser til at selskapet har en policy om at utbyttets størrelse skal tilsvare fri kontantstrøm etter gjeldsbetjening.

– Ettersom vi frigjorde noe kapital i forbindelse med Ocean Yield-transaksjonen i fjor høst valgte vi å betale noe av dette tilbake til aksjonærene i november og desember i tillegg til kontantstrømmen som ble generert fra drift, sier Halvorsen.

«God interesse» for nybygg

2020 Bulkers får ytterligere to skip levert fra verftet i Kina i april og mai. Disse er ikke utleid ennå, men ifølge Halvorsen er det god interesse for dem fra solide motparter.

– Vi avventer foreløpig å slutte skipene til nærmere levering, sier han.

Med en fuelspread på 300 dollar pr. tonn på dagenes ettårs timecharterrate for capesize-carriere på cirka 14.000 dollar anslår han at rederiet vil kunne betale i underkant av 10 kroner i utbytte i løpet av 2020.

– Med samme forutsetning vil vi i 2020 med alle skip levert kunne betale cirka 12 kroner. Skulle ratene komme tilbake til nivået vi så i fjerde kvartal med rundt 25.000 dollar i snitt ville utbyttekapasiteten være 18 kroner i 2020 og 25 kroner i 2021, sier Halvorsen.

I MALMFART: Fra broen på selskapets første skip, 208.000-tonneren «Bulk Sandefjord». Foto: 2020 Bulkers

Brasil-eksport kan gi løft

Capesize-markedet, som normalt sett er svakt på denne tiden av året, blir nå også negativt påvirket av brasilianske Vales lave jernmalmproduksjon da selskapet fremdeles foretar vedlikehold og inspeksjoner etter fjorårets tragiske gruveulykke.

– Vale har guidet at selskapet vil selge 70 millioner tonn jernmalm i perioden januar-mars i år, med en økning til et snitt på 92 millioner tonn de tre påfølgende kvartalene. Antar man at eksporten stiger tilsvarende, vil denne økningen på cirka 30 prosent tilsvare behov for rundt 130 standard capesize-laster i kvartalet. Det er et stort tall sett i forhold til en flåte på omtrent 1.700 skip, sier 2020 Bulkers-sjefen.

– Dersom Vale når sine mål vil denne volumøkningen ha en betydelig positiv effekt på markedet utover året.

– Vi tror Kina har et behov for å bygge opp sine jernmalmlagre igjen da landet har trukket på lagrene siden begynnelsen av 2018 og i dag er nede på 1,5 måneders forbruk. Det er et historisk lavt nivå, sier Halvorsen.

– Fornøyd med investeringen



– Nå koker det i tankfarten; føler dere at dere er i gal bransje?

– Det er hyggelig å se at det er penger å tjene på shipping etter mange år med dårlig avkastning i de fleste segmenter. Vi er fornøyd med investeringen vi har gjort og tror vi har forutsetningene som skal til for å levere god avkastning til aksjonærene i årene fremover.

– I dag er inntjeningen i tankmarkedet svært god, men om andre segmenter vil gjøre det bedre eller dårligere over tid gjenstår å se. Det viktigste for oss er at vi har etablert et selskap med gode assets og en finansiering som gjør at vi vil tåle dårlige markeder når de kommer, pluss kunne betale gode utbytter i bedre markeder, sier 2020 Bulkers-sjefen.

Det var Tor Olav Trøim og hans selskap Magni Partners i London som tok initiativet til etableringen av selskapet høsten 2017. Trøim er største aksjonær i 2020 Bulkers.

Fredag ettermiddag ble aksjen omsatt til 84,60 kroner på Oslo Børs. Det gir selskapet en markedsverdi på 1.876 millioner kroner.