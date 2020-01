Øystein Stray Spetalen blir tankreder sammen med Ofer og Economou

Investor Øystein Stray Spetalen blir etter det Finansavisen forstår skipsreder sammen med de to shippingveteranene Idan Ofer i Singapore og George Economou i New York.

Trioen skal ha etablert et investeringsselskap som kjøper et nybygg av Hartree Maritime Partners. Det New York-baserte selskapet bygger fire 300.000-tonnere i samme serie som Arne Fredlys Hunter Group på Daewoo-verftet i Sør-Korea.

Spetalen og de to andre overtar VLCC-en «Lady», som ferdigstilles om en drøy uke, 20. januar.

Prisen er ifølge Finansavisens kilder avtalt til 106 millioner dollar, tilsvarende 943 millioner kroner etter fredagens vekslingskurs. Investeringen skal være likt fordelt mellom Spetalen, Ofer og Economou. Avtalen om kjøpet ble angivelig inngått på St. Barts i Karibien i romjulen.

Adm. direktør Martin Nes i Spetalens investeringsselskap Ferncliff ville fredag ikke kommentere saken.

SØSTERSKIP: «Lady» blir et søsterskip av nybyggene som verftet i Sør-Korea leverer til Arne Fredlys Hunter Group. Foto: Daewoo

Rett inn i hett marked

Kjøpet og overtagelsen finner sted på et tidspunkt da det formelig koker i stortankfarten.

Med dagens spotrater i tankmarkedet, i overkant av 100.000 dollar dagen, vil kjøpet være inntjent på tre år gitt at ratene skulle holde seg på dette nivået både i år, neste år og i 2022.

Da er det lagt til grunn at kjøpet er 100 prosent egenkapitalfinansiert. Kostnadene til bemanning og drift for en ny VLCC-er ligger i underkant av 10.000 dollar dagen.

LIKT FORDELT: George Economou vil etter det Finansavisen erfarer eie en tredjedel av VLCC-en «Lady». Foto: Dryships

Hartree, som bestilte tankskipene med finansiell støtte fra Guggenheim Capital, har i likhet med Hunter Group avtalt at tankskipspoolen Tankers International i London skal forestå befraktningen, det vil si den kommersielle driften.

Det er uvisst om Spetalen, Ofer og Economu vil beholde denne løsningen etter overlate kommersiell drift til en annen aktør.

Shippingavisen TradeWinds forsøkte fredag forgjeves å få en kommentar til handelen fra Hartree Maritime Partners.

Solgte boreselskap til Ofer

Øystein Stray Spetalen har også tidligere gjort forretninger med Idan Ofer. I 2006 kjøpte Ofer-gruppen boreselskapet Ferncliff Drilling av Spetalen.

Dette selskapet hadde da bestilt et dypvannsboreskip på Samsung-verkstedet i Sør-Korea og hadde opsjon på et søsterfartøy. Handelen verdsatte Ferncliff Drilling til 800 millioner kroner.

NYTT SAMARBEID: I 2006 kjøpte Idan Ofer boreselskapet Ferncliff Drilling av Spetalen. Foto: Idol Netwoth

Ferncliff-skipene ble starten på Ofer-gruppens satsing på offshore leteboring og etableringen av riggselskapet Pacific Drilling.

Både Ofer og Economu er store i shipping og offshore. Ofer har etablert selskapet Tanker Pacific og kontrollerer en betydelig flåte og en stor privat formue.

Economou bygde opp det børsnoterte tørrlastrederiet DryShips og overtok Ocean Rig, som han videreutviklet gjennom en kraftig ekspansjon basert på bygging av en rekke nye boreskip. Hans private selskap heter Cardiff Marine.

Aksjonær i Okeanis

Spetalen har lastet opp med aksjer i det børsnoterte tankrederiet Okeanis Eco Tankers, som blant annet eier og driver åtte nye 300.000-tonnere. Nå får han altså et direkte eierskap i et tilsvarende skip.

En aksjonæroversikt på Okeanis hjemmesider viser at Spetalen gjennom investeringsselskapet Tycoon Industrier eier 722.128 aksjer i selskapet, opp fra tidligere 622.128 aksjer. I tillegg fremgår det av oversikten, som er datert desember, at han eier 537.000 aksjer privat og kontrollerer 322.421 aksjer via Saga Tankers.

Tilsammen kontrollerer han dermed rett i underkant av 1,6 millioner aksjer. Disse har en verdi på 176 millioner kroner basert på aksjekursen fredag ettermiddag, 111 kroner. Den siste måneden er Okeanis-aksjen opp 15 prosent.

I Finansavisens podcast i desember sa den norske investoren blant annet dette:

«De neste tre dagene ser bra ut i shipping».

Og fulgte opp med å si at «Den aksjen som er dyr, er Frontline, men der har du én mann som passer på, og en annen som er en flink sjef og gjør alt riktig. Hvis du skal investere i tank så må det bli Frontline. Alle investorer vet at det betales for historie».