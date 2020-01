VIL DRIVE BEST MULIG: – Regnestykker som viser hvordan dagens rater vil slå ut inntjenings- og resultatmessig og hvilke utbytter de kan gi grunnlag for, får stå for avisens regning. Vi konsentrerer oss om å drive selskapet best mulig, sier ADS Crude Carriers' styreleder Bjørn Tore Larsen. Foto: Iván Kverme