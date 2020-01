Klaveness vurderer nytt obligasjonslån

INVESTORMØTER: Klaveness Combination Carriers har engasjert flere meglerhus til å gjennomføre investormøter fra fredag. Et eventuelt nytt obligasjonslån vil bli brukt til å kjøpe tilbake i et gammelt obligasjonslån. Her ligger et av rederiets Cleanbu-fartøyer, «Baru», til kai. Foto: Klaveness Combination Carriers