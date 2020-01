Kjemikalietankkjempen Stolt-Nielsen har gitt Danske Bank, DNB Markets, Nordea og SEB mandat til å arrangere investormøter for å undersøke muligheten for å utstede et fireårig senior usikret obligasjonslån i kroner. Det fremgår av en børsmelding.

Investormøtene starter mandag 3. februar.

Midlene fra en eventuell plassering vil bli brukt på generelle selskapsformål, ifølge Stolt-Nielsen.