Analytikere venter bedre kvartalstall og uendret utbytte fra Stolt-Nielsen

Imorgen, torsdag, legger Stolt-Nielsen frem regnskap for fjerde kvartal og hele 2019. Ifølge TDN Direkt ventes det at selskapet melder om et driftsresultat på 49 millioner dollar i årets siste kvartal.

Nyhetstjenesten viser til et gjennomsnitt av estimater som Infront Estimates har hentet inn fra meglerhusene Clarksons Platou, DNB Markets, Fearnley Securities, Kepler Cheuvreux og Norne Securities.

I fjerde kvartal 2018 oppnådde Stolt-Nielsen et driftsoverskudd på 29 millioner dollar.

Driftsinntektene i fjerde kvartal estimeres til 531 millioner dollar, opp fra 526 millioner i fjerde kvartal 2018. På bunnlinjen ventes et overskudd på 15 millioner dollar, mens Stolt-Nielsen tjente 4 millioner for ett år siden.

Uendret utbytte

Driftsresultatet for hele det avvikende regnskapsåret 2018/19 estimeres til 177 millioner dollar, ifølge TDN Direkt. Dette vil utgjøre en nedgang på 10 millioner fra foregående år, men resultatet ventes å øke til 268 millioner inneværende år og 305 millioner neste regnskapsår.

For det tilbakelagte året ventes det at Stolt-Nielsen betaler ut et utbytte på 0,50 dollar pr. aksje, det samme som for 2017/18.

Utbyttet ventes imidlertid å øke til 0,67 og 1,08 dollar pr. aksje i inneværende og neste regnskapsår.

Ifølge TDN Direkt opererer fire av meglerhusene med kjøpsanbefaling for Stolt-Nielsen. Deres gjennomsnittlige kursmål er på 155 kroner.

Stolt-Nielsen har forøvrig meddelt at selskapet har gitt fire meglerhus mandat til å arrangere investormøter neste uke. Disse kan lede til utstedelsen av et nytt fireårig obligasjonslån.