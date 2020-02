Fearnley Securities nedgraderer LPG-shippingaksjer til hold fra kjøp onsdag. Ifølge TDN Direkt er det urolighetene i råvaremarkedene som gjør at meglerhuset ser nedsiderisiko på kort sikt.

Meglerhuset viser til at det seneste fallet i oljeprisen har lagt et alvorlig press på asiatiske LPG-priser. Ifølge nyhetsbyrået har dette igjen trimmet produktdifferensialer betydelig, og forårsaket strammere marginer på Vesten-Østen-ruten på nåværende rater.

«Kombinert med kortsiktige usikkerheter rundt kinesisk etterspørsel og den amerikanske NGL-produksjonen, gjør at vi setter oss på sidelinjen for nå og nedgraderer VLGC-navnene til hold under uendrete estimater og kursmål», skriver meglerhuset.

Meglerhuset har dekning på tre aksjer i sektoren, men gjør ingen endringer i kursmålene i den siste oppdateringen.

Fearnley har et kursmål på Avance Gas på 50 kroner, 70 kroner på BW LPG og 14,5 dollar på Dorian LPG.