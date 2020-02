Havyard setter bort PSV til Kleven Verft

Kleven Verft skal utruste, teste og levere et Havyard 833 WE plattform supplyskip (PSV) som en underleverandør for Havyards verft i Leirvik, går det frem av en pressemelding.

Avtalen er todelt, og den første delen med planlegging og forprosjektet er i gang. Endelig kontrakt for del to av avtalen vil bli avklart om noen uker, når forprosjektet er ferdig.

- Dette er et viktig oppdrag for oss. Det gjør at vi får utnyttet kapasiteten ved verftet på en god måte, sier administrerende direktør Kjetil Bollestad i Kleven Verft i en kommentar.

Arbeidet ved Kleven Verft starter i februar, med overlevering til kunden i løpet av sommeren 2020.

Havyard skriver at forsinkelser på tidligere byggeprosjekter ved Leirvik-verftet har gitt ringvirkninger for gjennomføring av gjenværende ordrebok, og selskapet trenger dermed å ta ta ned belastningen på verftet.

