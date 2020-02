Styret for Treasure foreslår et utbytte på 0,40 kroner per aksje for året 2019, opplyses det i en børsmelding mandag.

Aksjen vil handles eksklusive utbytte 13. mars 2020, og utbetalingsdagen blir 8. mai,

Selskapet opplyser også om at generalforsamlingen vil finne sted torsdag 12. mars i Treasures lokaler på Lysaker.