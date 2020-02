Svakere fra Wallenius Wilhelmsen

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen er tirsdag kveld ute med tall for fjorårets fjerde kvartal.

Rederiet hadde i kvartalet driftsinntekter på 932 millioner dollar, ned fra 1.022 millioner dollar i samme kvartal i 2018.

Driftsresultatet (EBIT) ble på 81 millioner dollar, ned fra 116 millioner dollar i 2018.

Bunnlinjen kom inn på 41 millioner dollar, sammenlignet med 45 millioner dollar samme kvartal året før.

Det tilsvarer et resultat på 0,10 dollar per aksje.

Styret har foreslått et ordinært utbytte på 0,07 dollar per aksje til generalforsamlingen i april. Styret foreslår også at det kan betales ut ytterligere 0,07 dollar per aksje frem til generalforsamlingen i 2021.

Selskapet skriver i rapporten at styret opprettholder et balansert syn på utsiktene for selskapet.

«Usikkerheten forblir rundt volumutsiktene i lys av svakere salg for både biler og high & heavy. I tillegg vil utbruddet av coronaviruset ha noen kortsiktige virkinger på volumene. Ratene forblir på et lavt nivå, og det er fortsatt sterk konkurranse rundt anbud på volumer. Den gradvise forbedringen i tonnasjebalansen er ventet å fortsette, men med mer usikre volumer vil rateforbedringer kunne ta lengre tid enn ventet», heter det i rapporten.

Selskapet tar også en engangskostnad på 30 millioner dollar knyttet til etterforskninger mot Wallenius Wilhelmsen Ocean og EUKOR.

WALLENIUS WILHELMSEN Mill. USD 4.kv./19 4.kv./18 Driftsinntekter 932 1022 EBITDA 162 168 Driftsresultat 81 116 Res. før skatt 60 34 Resultat 41 45