Ocean Yield opprettholder utbytte

Ocean Yield melder om et resultat etter skatt på 9,6 millioner dollar i 4. kvartal 2019, mot 49,9 millioner kroner i minus i samme periode i fjor.

Resultat per aksje ble 0,04 dollar, mot minus 0,31 dollar ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble 32,2 millioner dollar, mot minus 15,9 millioner dollar i 4. kvartal 2018.

De totale inntektene kom inn på 65,8 millioner dollar, mot 64,2 millioner dollar året før.

Styret har besluttet et utbytte på 0,191 dollar per aksje for kvartalet, uforandret fra samme periodet året før og 3. kvartal 2019. Dette er 26. kvartal på rad med utbytte.

«4. kvartal var nok et travelt kvartal for Ocean Yield, hvor vi utvidet flåten med ytterligere syv fartøy på langsiktig charter. Flåten har nå vokst til 69 skip med langsiktig charter til 20 forskjellige motparter i åtte forskjellige segmenter, med en samlet EBITDA charterreserve på 3,6 milliarder dollar ved utgangen av kvartalet», skriver konsernsjef Lars Solbakken.

I løpet av kvartalet har selskapet tatt opp 331 millioner dollar i langsiktig gjeld for å finansiere kjøp av fartøy og refinansiering. Selskapet kjørte også en emisjon på 15,9 millioner nye aksjer til 45 kroner per aksje. Det vil si at egenkapitalen ble styrket med 717 millioner kroner.

Ocean Yield ASA Mill. USD 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 24,1 34,0 Driftsresultat 32,2 -15,9 Resultat før skatt 10,6 -50,8 Resultat etter skatt 9,6 -49,9