Kraftig resultatbedring for Wilh. Wilhelmsen

Wilh. Wilhelmsen melder om et tap på 6,0 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, mot minus 41 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet hadde inntekter på 224 millioner dollar og en EBITDA på 31 millioner dollar i kvartalet.

I 2018 hadde selskapet like mye i inntekter, mens EBITDA endte på 29 millioner dollar.

«Den maritime næringen har opplevd en lengre periode med motvind, og det er gledelig å se at driftsresultatene våre er sterkere år for år», sier konsernsjef Thomas Wilhelmsen.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det foreslår et utbytte på 3,0 kroner pr. aksje.

Kraftig nedtur

Den maritime industrigruppen Wilh. Wilhelmsen har merket den kraftige nedturen i internasjonal bilskipsfart gjennom sitt eierskap i bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen.

Etter nye kursfall i kjølvannet av at Wallenius Wilhelmsen offentliggjorde sine fjerdekvartalstall tirsdag kveld er børsverdien av dette selskapet redusert med 18 milliarder kroner siden toppen for to år siden. Selskapsverdien har falt fra vel 27 til litt over 9 milliarder kroner.

Wilh. Wilhelmsen Holding eier 37,82 prosent av aksjene i Wallenius Wilhelmsen, det samme som Wilhelmsens bilskipspartner Walleniusrederierna.

Fallet fra toppnoteringene vinteren 2018 betyr at børsverdien av Holdings aksjepost i Wallenius Wilhelmsen er redusert med cirka 6,8 milliarder kroner.

Kursfallet i Holdings A-aksje i samme periode er vesentlig mindre, bare rundt 40 prosent.

Holding driver en betydelig egen maritim virksomhet gjennom serviceselskaper som leverer produkter og tjenester til verdens handelsflåte.

Wilh. Wilhelmsen Holding eier også baseselskapet NorSea og er majoritetseier i børsnoterte Treasure, som sitter med aksjer i det sør-koreanske logistikkselskapet Hyundai Glovis.

Fikk oppkjøp blokkert

For knappe tre år siden arbeidet Wilh. Wilhelmsen Holding for å kjøpe den amerikanske konkurrenten Drew Marine Technical Services. Oppkjøpet til 400 millioner dollar ville ha vært det største i gruppens historie.

Men både amerikanske Federal Trade Commission og konkurransemyndighetene i Singapore var negative til handelen, og førstnevnte besluttet å blokkere avtalen.

«Vi leverer varer og tjenester til mer enn halve verdensflåten. Noen oppkjøp vinner man frem med, andre kommer man ikke i havn med. Vi bruker ikke energi på å gråte over spilt melk. Det er mange andre måter vi kan vokse våre forretninger på og det er der vi fokuserer vår energi», sa konsernsjef Thomas Wilhelmsen da avgjørelsen var et faktum i fjor.

Samtidig gjorde han det klart at Holding har vekstambisjoner for egne selskaper, men også var aktivt ute i markedet og ser på nye investeringer for å komplementere eksisterende forretning og finne flere ben å stå på.

«Timing, pris og potensial er viktig for oss – og når tiden kommer har vi finansielle muskler til å satse på selskap og segmenter vi tror på», sa han til Finansavisen i slutten av august i fjor.

Wilh. Wilhemsen Holding Mill. USD 4.kv./19 4.kv./18 Driftsinntekter 224 224 EBITDA 31 29 Driftsresultat 12 16 Res. før skatt 2 -59 Resultat -6 -41