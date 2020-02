Opptur for Nordic American Tankers

Nordic American Tankers (NAT) melder om et resultat etter skatt på 12,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med minus 10,5 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet endte på 21,5 millioner dollar, som var en forbedring på 16 millioner dollar fra fjerde kvartal 2018.

Styret i NAT foreslår at det betales ut et utbytte på 0,07 dollar pr. aksje for fjerde kvartal. Suezmax-rederiet har betalt utbytte i 90 kvartaler på rad.

NORDIC AMERICAN TANKERS (Mill. USD) 4.kv/19 4.kv./18 Driftsinntekter 58,8 44,2 Driftsresultat 21,5 5,4 Resultat før skatt 12,7 −10,5 Resultat etter skatt 12,7 −10,5