Solstad Offshore og SFL Corporation opplyser at de har blitt enige om å terminere kontraktene for de tre AHTS-ene "Sea Cheetah", "Sea Jaguar" og "Sea Leopard". Det ventes at skipene vil bli levert tilbake til SFL i løpet av det første kvartalet.



Solstad Offshore og SFL har avtale for ytterligere to andre fartøy. De vil ikke bli påvirket av denne termineringen.