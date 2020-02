A.P. Møller-Mærsk venter at coronaviruset vil prege årets resultater

A.P. Møller-Mærsk, verdens største containerfraktselskap, venter at utbruddet av coronaviruset vil medvirke til at starten på 2020 blir svak. Det fremgår av shippinggigantens rapport for fjerde kvartal og hele 2019.

Mærsk estimerer et driftsresultat før av- og nedskrivninger på rundt 5,5 milliarder dollar i år.

Ifølge Bloomberg har analytikeres estimater på forhånd ligget nesten en halv milliard dollar over Mærsks egen guiding.

Selskapet viser til både utbruddet av coronaviruset i Kina, som har gjort det vesentlig vanskeligere å spå hvordan året vil bli, samt det at kinesiske fabrikker holdt stengt lenger enn vanlig i forbindelse med kinesisk nyttår.

Samtidig påpeker Mærsk-sjef Søren Skou overfor Bloomberg at antallet nye smittetilfeller har gått tilbake de seneste ukene, noe han anser som positivt. Til nyhetstjenesten sier Skou at dersom coronaviruset når toppen innen de neste par ukene, kan det gi en veldig svak mars måned, før en kraftig rekyl potensielt kan ventes i april.

Litt svakere enn ventet

I 2019 endte EBITDA på 5,7 milliarder dollar, en forbedring på 14 prosent fra året før. Ifølge Bloomberg var analytikerforventningen på 5,8 milliarder.

Tilsvarende tall for fjerde kvartal i fjor var på 1,5 milliarder dollar, en liten forbedring fra samme kvartal i 2018. EBITDA-marginen ble løftet fra 14,2 til 15,1 prosent.

Totalt i 2019 var topplinjen på 38,9 milliarder dollar. Den var ifølge Bloomberg ventet til 39,3 milliarder.

Mærsks inntekter i fjorårets siste tre måneder endte på 9,7 milliarder dollar, en nedgang på 5,5 prosent fra samme periode ett år tidligere.

Resultatet før skatt i fjerde kvartal var 130 millioner dollar, mot 55 millioner i 2018.

Bunnlinjen viser minus 61 millioner dollar, mot 44 millioner i pluss i fjerde kvartal 2018. Mærsk opplyser samtidig om et underliggende resultat fra videreført virksomhet på pluss 29 millioner dollar, mot 65 millioner i fjerde kvartal 2018.