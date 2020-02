Hunter Group sikrer milliardfinansiering

Hunter Tankers AS, et heleid datterselskap av Hunter Group, har signert en bindende avtale for en lånefasilitet på 220 millioner dollar, går det frem av en børsmelding.

Avtalen er inngått med et syndikat av banker bestående av Danske Bank, DNB, Nordea og SEB.

Provenyet vil bli brukt til å finansiere de siste avdragene for selskapets fire gjenværende VLCC-nybygg, så vel som generelle selskapsformål, og trekkes ved levering av hvert skip.

Fasiliteten vil ha 275 basispunkters margin over LIBOR, og har 16 års tilbakebetalingsprofil.