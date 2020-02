Fredriksen-tap på over 1,5 mrd.

Det kraftige børsfallet mandag var følbart for mange investorer. Blant dem som så store papirverdier forsvinne i løpet av noen formiddagstimer i går var skipsreder John Fredriksen.

Men han var ikke alene. Blant shippingaksjene som falt mest var nykommeren Hafnia Tankers, som midt på dagen var ned 8,52 prosent til 19,21 kroner.

Det er godt under kursen produkttankrederiet gjennomførte en emisjon til 75 millioner dollar, tilsvarende vel 700 millioner kroner etter gårsdagens vekslingskurs, på i begynnelsen av november i fjor, 25,45 kroner.

Det indikative prisintervallet i Hafnia-emisjonen ble oppgitt til 26,20-30,90 kroner, men tilretteleggerne måtte senke dette for å få pengene på plass. Siden har aksjen falt 24,5 prosent. Sohmen-Pao-familien BW Group er den største eieren.

I dag, tirsdag, skal rederisjef Mikael Skov informere om resultatet for de tre siste månedene av fjoråret.

Også Klaveness Combination Carriers og gassrederiet Golar, der Tor Olav Trøim er sentral, kommer med tall i dag.

Fredriksen-tall denne uken

Flere av de sentrale selskapene i Fredriksen-gruppen skal denne uken rapportere sine fjerdekvartalstall og presentere de foreløpige fjorårsregnskapene og orientere om markeder og utsikter.

Det gjelder både tankrederiet Frontline, gassrederiene Flex LNG og Avance Gas, boreentreprenøren Seadrill, Northern Drilling og offshore serviceskipsrederiet Solstad Offshore, der Fredriksen er største eier sammen med Kjell Inge Røkkes Aker.

Ved 15.30-tiden var tankrederiet Frontline ned 8,63 prosent til kurs 68,80 kroner. For Fredriksen, som eier vel 82 millioner aksjer i selskapet, betyr det et verdifall på 534 millioner kroner.

Siden Frontline-aksjens toppnotering i vinter, 117,40 kroner, er 4 milliarder kroner av Fredriksens tankverdier i Frontline borte.

I tørrlastrederiet Golden Ocean falt verdien av Fredriksens aksjer mandag formiddag med 176 millioner kroner. Målt mot høyeste kurs i Golden Ocean-aksjen hittil i år er verdifallet i tørrlastaksjen på hans hånd 744 millioner kroner.

Rigg og laks ned

Litt tidligere på dagen var boreriggselskapet Seadrill ned 6,8 prosent, men med en relativt beskjeden gjenværende børsverdi etter massive fall det siste året begrenser Fredriksens papirtap mandag seg her til knappe 26 millioner kroner.

Oppdrettskjempen Mowi falt mindre målt i prosent, men verdifallet på Fredriksens aksjepost her var likevel hele 467 millioner kroner i 16-tiden.

2,07 prosent kursnedgang i eiendomsselskapet Norwegian Property gir et urealisert tap på vel 119 millioner kroner.

Et fall på 5,73 prosent i inkassoselskapet Axactor betyr et papirtap på nær 25 millioner kroner for Fredriksen.

Midt på dagen i går var offshore serviceskipsrederiet Solstad ned 5,7 prosent, men her er det knapt verdier igjen å snakke om for Fredriksen, som berget selskapet sammen med Kjell Inge Røkke sommeren 2017.

Falt mer

Avance Gas Holding var ned 7 prosent, noe som betyr et papirtap på Fredriksens aksjepost i selskapet på nesten 35 millioner kroner.

For gassrederiet Flex LNG var fallet mandag formiddag hele 8,41 prosent til 63,20 kroner. For Fredriksen gir det en verdireduksjon på 147 millioner kroner.

Utover senettermiddagen tiltok fallet på børsen og litt etter klokken 15 var Tor Olav Trøims tørrlastrederi 2020 Bulkers ned 9,33 prosent.

Star Bulk Carriers falt 9,52 prosent Okeanis Eco Tankers 9,41 prosent, Arne Fredlys tankrederi Hunter Group 8,93 prosent, BW LPG 8,42 prosent og bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen 7,97 prosent.