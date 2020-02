Nedjustert tross gode forventninger

– Markedet var så volatilt i fjerde kvartal, så er de heldige har man fått noen kjempeslutninger som drar opp resultatet, sier analytiker Anders Redigh Karlseni Danske Bank til TDN Finans.

Til tross for virusutbruddet har både DHG Holdings og Euronav hatt sterk guiding i første kvartal, og Karlsen tror ikke Frontline har gjort det noe dårligere enn dem.

– Alle forventer et bra resultat, og jeg tror de fleste forventer et sterkt resultat for første kvartal. Så får man se hva resten av året bringer, sier analytikeren.

Nedjustert

Ifølge en oppdatering fra mandag så nedjusterer SEB kursmålet sitt for Frontline, men beholder samtidig kjøpsanbefalingen. Kursmålet blir satt ned fra 142 kroner pr. aksje til 120 kroner.

SEB sier videre at de venter at Frontline vil rapportere en effektiv inntjening på 56.000 dollar pr. dag i første kvartal for VLCC-flåten.