Forventer dobling av Frontline

HOVEDAKSJONÆR: John Fredriksen. Foto: NB Scanpix

Frontline legger frem tallene for både fjerde kvartal og 2019 i sin helhet på torsdag. Ifølge TDN Direkt forventer man ganske mye bedre tall enn det man ble servert for ett år siden.

For 2019 har man estimert at driftsresultatet vil ende på 254 millioner dollar, En tredobling fra 83 millioner i 2018. Det er også forventninger om at omsetningen stiger kraftig, fra 365 millioner i 2018 til 578 millioner i 2019. Den veksten venter analytikerne fortsetter inn i 2020, opp til 1.050 millioner dollar, før den går litt ned igjen til 2021. Det kommer frem fra estimater Infront har innhentet fra seks analytikere for TDN Direkt.

Analytikerne estimerer også et utbytte på 0,53 dollar pr. aksje for 2019.

Anbefaler kjøp

For fjerde kvartal forventer man å doble omsetningen sammenlignet med samme periode året før, til 241 millioner dollar. Driftsresultatet er estimert å komme på 146 millioner dollar. Noe som i så fall må kunne kalles en sterk oppgang fra 58 millioner dollar i fjerde kvart i fjor.

Av de seks analytikerne er det fem av dem som oppgir anbefaling, og samtlige av dem har kjøpsanbefaling på Frontline. Kursmålet ligger i snitt på 127 kroner, men spenner seg fra 97 kroner til 160.

Onsdag ble Frontline handlet på Oslo Børs til 69,10 kroner.