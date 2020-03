BW LPG kvitter seg med de røde tallene

BW LPG omsatte i fjerde kvartal for 260,8 millioner dollar, opp fra 154,2 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet melder at fraktratene i snitt var på 50.600 dollar per dag i fjerde kvartal, mens spotratene var på 56.000 dollar per dag.

Resultat per aksje kom inn på 1,11 dollar, opp fra minus 0,24 dollar per aksje i samme periode året før. EBITDA endte på 154,1 millioner dollar, sammenlignet med 35,7 millioner dollar i fjerde kvartal 2018.

For kvartalet vil det utbetales et utbytte på 0,42 dollar per aksje, noe som løfter det totale utbyttet i 2019 til 0,85 dollar per aksje.

BW LPG melder også at de nå har utøvd en opsjon for levering av ytterligere fire LPG dual-fuel-motorer, og har med dette forpliktet seg til å etterinstallere 12 skip med denne teknologien.

Arbeidet vil starte i 2020, og er ventet ferdigstilt i løpet av andre halvår 2021.

BW LPG (Mill. USD) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 260,8 154,2 Driftsresultat 166,3 -22,4 Resultat før skatt 155,3 -34,2 Resultat etter skatt 153,8 -34,1