Coronatrøbbel for Songa Container

Ratene i containerskipsmarkedet har vært svake i lang tid, og Songa Container fortsetter å levere røde tall på bunnlinjen. I fjerde kvartal i fjor endte underskuddet på 4,2 millioner dollar etter at selskapet omsatte for 7,8 millioner dollar. For hele 2018 bokførte Songa Container et underskudd på 17,8 millioner dollar. Inntjeningen i containerskipsmarkedet har ikke bedret seg vesentlig så langt i første kvartal i 2020.

Songa Container har siden selskapet ble etablert sommeren 2017 bygget opp en flåte på 15 såkalte feeder-containerskip. Skipene, som er mellom syv og 13 år gamle, har plass til mellom 1.000 og 5.000 containere.

Midt i den verste børsuroen høsten 2018 hentet selskapet inn 130 millioner dollar gjennom utstedelsen av et senior sikret obligasjonslån. Hensikten var å refinansiere gjeld samt finansiere ettermontering av eksosgassrensesystemer, eller såkalte scrubbere, på alle skipene.

Scrubberforsinkelser

Fire skip fikk installert renseutstyr i løpet av fjerde kvartal i fjor, og ytterligere tre har fått montert scrubbere i januar og februar. Songa Container skriver i fjerdekvartalsrapporten at det vil bli forsinkelser på de resterende skipene.

Årsaken er at verftet i Kina som står for scrubberinstallasjonene, er blitt tvunget til midlertidig å stenge på grunn av coronaviruset.

Tre av skipene er allerede blitt tatt av ettermonteringsprogrammet og forsøker nå å få kontrakter i spotmarkedet.

«Vi forventer at antallet offhiredager i 2020 vil bli høye enn hva våre estimater fra tidligere har indikert», skriver Arctic Securities i en Songa Container-oppdatering mandag. Meglerhuset forventer nå at programmet for installering av scrubbere vil bli fullført i løpet av tredje kvartal.