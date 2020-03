Sohmen-Pao øker i Fredriksen-rederi

I midten av november i fjor ble det kjent at Sohmen-familien satset på John Fredriksen gjennom å kjøpe aksjer i LNG-rederiet Flex.

Nå har BW Group økt sitt aksjeinnehav ytterligere i konkurrenten, Fredriksens Flex LNG, og eier 2,68 prosent av aksjene.

Bare Fredriksens eget selskap Geveran Trading Co. og verdipapirfondet Skagen Vekst står foran BW Group på aksjonærlisten, som var ajour mandag denne uken.

Eier for 88 millioner

BW Groups aksjeinnehav er kommet opp i 1,45 millioner aksjer. Det er status etter at Sohmen har lastet opp med vel 640.000 aksjer i tillegg til den posten han eide fra før.

Det lyktes ikke Finansavisen å få noen kommentar til det seneste aksjekjøpet fra BW Groups kommunikasjonssjef Lisa Lim i Singapore tirsdag ettermiddag norsk tid.

Tirsdag formiddag ble Flex-aksjen handlet for 60,90 kroner på Oslo Børs, noe som verdsetter Sohmens aksjepost til vel 88 millioner kroner.

Hittil i år er kursen på gassrederiet ned 33 prosent. Til sammenligning ble aksjen på topp i midten av oktober 2018 omsatt for over 150 kroner.

SOLGTE GOLAR, SATSET PÅ FLEX: John Fredriksen. Foto: Knut Magnus Rygh

Konkurrenter

John Fredriksen og Andreas Sohmen-Pao er konkurrenter i mange shippingnisjer, også i frakt av flytende naturgass, LNG.

BW Group, som kom inn i gassfrakt via oppkjøpet av det tidligere Bergesen d.y-rederiet på Bergehus i Oslo, har i dag en flåte på 29 LNG-skip inkludert fire nybygg.

Flex LNG har 13 spesialtankskip for transport av flytende naturgass, hvorav syv er nybygg som ferdigstilles på verftene i Sør-Korea i perioden til og med 2021.

Det er status for Fredriksens LNG-engasjement etter at han høsten 2014 valgte å selge seg ut av Golar LNG. Han kvittet seg med nesten alle sine aksjer i Golar for 12,5 milliarder kroner.

I november i fjor sa Arctic Securities' aksje­sjef Ivar Larsen til Finans­avisen at han trodde BW Group hadde tatt en finansiell posisjon i et segment Sohmen kan mye om. Det samme hadde ifølge ham skjedd før.

«Fredriksen og Sohmen er vel ikke akkurat bestevenner, så uansett kommer ikke BW Group noen vei i Flex», sa Larsen.

Selv eier Fredriksen 44,6 prosent i Flex LNG, og han har ytterligere noen aksjer via en TRS-avtale.

VOKSENDE FLÅTE: «Flex Courageous», som ble levert fra Daewoo-verftet i Sør-Korea i slutten av august i fjor. Foto: Daewoo

Rekordresultat

I forrige uke fremla Flex LNG sitt beste kvartalsresultat noensinne for den siste tremånedersperioden i fjor.

«Vi leverer vårt beste finansielle resultat noensinne ettersom vi hadde seks skip, hvorav fem med markedseksponering, i et veldig sterkt fraktmarked i fjerde kvartal», sa adm. direktør Øystein M. Kalleklev til Finansavisen.

Flesteparten av Flex LNGs tilgjengelige skipsdøgn i første kvartal er allerede dekket med kontrakter, og rederiet venter snittrater på nær 70.000 dollar dagen. Det er betydelig over selskapets kontantmessige break-even, som ligger i underkant av 50.000 dollar dagen.

For andre kvartal er også 50 prosent av dagene allerede booket.

– Vi tjener 44 cent pr. aksje i kvartalet og setter mesteparten av inntjeningen i banken hvor vi allerede har en beholdning på cirka 130 millioner dollar ved årsslutt. Men vi tenker det er fornuftig med tanke på uroen både i de finansielle og fysiske markedene om dagen med amerikanske energiaksjer på det laveste relative nivået siden Pearl Harbour-angrepet i 1941, sa Kalleklev.