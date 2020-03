Dette viser fremtiden: Patrik Berglund i Xeneta har laget krystallkule for global containertrafikk.

Det norske tech-selskapet Xeneta hevder å ha bygget verdens beste indeks for containertrafikk. Den viser priser og volum på frakt mellom kontinentene.

Xenetas plattform henter inn fraktdata fra en lang rekke kilder, og har på denne måten åpnet den tåkelagte prisingen av containertrafikken for innsyn, slik at kundene kan ta bedre beslutninger om fraktalternativene.

Motoren er skrudd av

Med sine data sitter Xeneta-sjef Patrik Berglund på en krystallkule for hvordan shippingtrafikken rammes av coronaviruset.

Han har sett hvordan «motoren» nå er skrudd av.

I et intervju med nettavisen Shifter beskriver han situasjonen etter coronautbruddet som «fullstendig kaos».

– Supply-chain og transport er de første som får dette i fleisen. Jeg skal ikke male dommedag på veggen ennå, men jeg har aldri sett noe lignende. Aldri, sier Berglund til Shifter.

Berglunds funn samsvarer med Det internasjonale rederiforbundet, International Chamber of Shipping (ICS), har funnet.

Forbundet har beregnet at det fraktes omlag 350.000 færre containere ombord på skip som følge av coronaviruset.

Containerne hoper seg opp

Her er noen av punktene Berglund trekker frem:

*En speditør som vanligvis frakter over 2.000 tonn med varer ut av Kina i uka, fraktet siste ukene av februar bare 50 tonn per uke.

*Fra november til januar steg containerprisene fra 1.100 dollar til 2.100 dollar for rutene mellom Kina og Europa. Etter at coronaviruset slo til for alvor, har prisene falt til 1.450 dollar.

*Containerne på havnen i Hamburg hoper seg opp.

– 50 til 70 prosent av kapasiteten ut av Østen er dratt ut av markedet. Dette er en katastrofe for noen av selskapene, sier Xeneta-sjefen til Shifter.