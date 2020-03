Lav Brasil-eksport årsaken til det svake capesize-markedet

– Hovedårsaken til det svake capesize-markedet så langt i år er ikke coronaviruset, sier sjefen for tørrlastrederiet 2020 Bulkers, Magnus Halvorsen, til Finansavisen.

Han tror den viktigste grunnen er de lave eksportvolumene fra Brasil, som har hatt svært lav jernmalmproduksjon i første kvartal på grunn av inspeksjoner og vedlikehold.

Tirsdag steg Baltic capesize-indeksen 1,2 prosent til 2.197 dollar pr. skip pr. dag, mens Baltic Dry-indeksen var opp 1,9 prosent til 549 poeng, ifølge The Baltic Exchange.

På børsen var 2020 Bulkers-kursen opp 6,9 prosent til 62 kroner tirsdag.

Leier skip til økte rater

De siste årene har det vært en sterk korrelasjon mellom Brasil-eksport og capesize-ratene. I henhold til den brasilianske malmprodusenten Vales oppdaterte guiding i midten av februar venter selskapet en produksjon på 63 – 68 millioner tonn i første kvartal, med en årsproduksjon på 340-355 millioner tonn.

– Hvis man antar at Vale når sine mål kan dette førte til eksportvolumer i andre til fjerde kvartal som i snitt ligger cirka 45 prosent over nivået i første kvartal. Det vil i så fall tilsvare behov for 170 standard capesizelaster i kvartalet.

– Det er et betydelig tall sett i lys av at capesizeflåten er på rundt 1.700 skip og at en rundreise fra Kina til Brasil tar over 90 dager, sier Halvorsen.

Vale har i løpet av den siste måneden booket skip fra april til desember til rater langt over dagens spotmarked, noe som ifølge 2020 Bulkers-sjefen tyder på at selskapet forbereder seg på å skipe større volumer.

– På full fart tilbake

Kina er den største kunden i capesizemarkedet og jernmalmimporten til Kina holdt seg på høye nivåer i januar og februar.

– Det ser ut til at stålproduksjonen er opprettholdt på et relativt høyt nivå. Stållagrene har imidlertid vokst mer enn normalt, men det ser nå ut til at den industrielle aktiviteten i Kina er på full fart tilbake etterhvert som landet får mer kontroll på coronaviruset, sier Halvorsen.

Han viser til at Kina har annonsert kraftige tiltak for å stimulere økonomien.

– Det tar noe tid før slike tiltak virker, men til sammenligning økte stålproduksjonen i Kina etter finanskrisen med cirka 35 prosent over tre–fire kvartaler. I tillegg hugges det mye gammel tonnasje om dagen med 22 capesizeskip rapportert for skrap så langt i år mot cirka 30 i hele fjor.

– Vi tror alle disse faktorene peker mot en kraftig tilstramning i markedet fra andre kvartal og ut året, sier Halvorsen.

Fra indeks til fast rate

Nylig konverterte rederiet to av sine skip på indekskontrakter til fast rate for resten av året til henholdsvis 21.600 og 22.700 dollar pr. dag.

– Vi både tror og håper at ratene vil være høyere enn disse nivåene i snitt ut året, men gitt all usikkerheten synes vi det var fornuftig å sikre nedsiden med nå totalt fire skip på faste rater med et snitt rundt 21.000 dollar pr. dag. I tillegg har vi to skip på vannet og to nybygg som leveres i april og mai som er eksponert mot spotmarkedet, sier han.