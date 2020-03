Coronaviruset gir ny bunnkurs i Wallenius Wilhelmsen

– Aksjen vår er som du sikkert skjønner preget av generell børsuro, lav likviditet og frykt for hvordan coronaviruset vil påvirke skipsfarten, sier selskapets finansdirektør Rebekka Glasser Herlofsen til Finansavisen.

Ved 16-tiden onsdag ble aksjen i bilskipsrederiet og logistikkselskapet omsatt for 15,45 kroner, ned 6,65 prosent fra tirsdagens sluttkurs.

Det gir selskapet en børsverdi på i underkant av 6,5 milliarder kroner etter et fall på 28,5 prosent de to første månedene av året. På det laveste ble den handlet for 15,28 kroner.

Senere hentet aksjen seg litt inn og sluttet på 15,88 kroner. Det betyr et urealisert tap på nesten 4 milliarder kroner for eierne med Wilhelm Wilhelmsen-familien og den svenske familien Wallenius Kleberg i spissen så langt i år.

Siden månedsskiftet januar/februar 2018 er børsverdien av bilskipskjempen med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo sunket med drøye 20 milliarder kroner.

SJEFEN: Australske Craig Jasienski har ledet Wallenius Wilhelmsen siden fusjonen var et faktum i 2017. Foto: Erik Norrud

Corona tynger

På spørsmål om kursutviklingen de siste dagene sier Clarksons Platou Securities' shippinganalytiker Frode Mørkedal at det er coronaviruset som fortsatt tynger.

– Bilsalget i Kina falt 80 prosent år over år i februar. Verdens bilsalg er ned rundt 16 prosent. Fraktmarkedet er nok ikke like ille, men det er klart det spøker for skipningsvolumene til Wallenius Wilhelmsen. Det kan gjerne falle 10 prosent i år, sier analytikeren.

Kombinert med lavere fortjenestemargin pr. bil anser Mørkedal det ikke utenkelig at resultatene faller betydelig, kanskje til en Ebitda på lave 400 millioner dollar mot 800 millioner i fjor.

FALLENDE BILSALG: Analytiker Frode Mørkedal. Foto: Iván Kverme

– Gitt normale avdrag på gjeld på 438 millioner og 180 millioner i rentekostnader kan det bli et stort innhugg i kontantbeholdningen. Heldigvis har selskapet mye kontanter; nærmere 400 millioner ved slutten av 2019. Rederiet jobber også med å kutte kostnader som gjør at ting kan bli bedre. Det er vel også sannsynlig at virusutbruddet er midlertidig og det blir en innhenting i andre halvår, sier han.

Mørkedal påpeker at sammenlignet med andre kriser, for eksempel i 2008, er ordrebøkene på verkstedene nå tilnærmet tomme, så man har ikke det samme tilbudsproblemet.

– Dette gjelder de fleste shippingsegmentene, så overlever selskapene 2020 uten å hente egenkapital kan det bli en hyggelig reise de neste årene med veldig lav flåtevekst samtidig som man får et økonomisk oppsving igjen. Det er tross alt fortsatt grunn til å være optimistisk, sier Mørkedal.

Har eskalert

Shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux sier at aksjene i de fleste shippingsegmenter har falt mellom 20 og 40 prosent etter utbruddet av coronaviruset.

– Etter at det ble sannsynlig at viruset også kommer til å forårsake en epidemi utenfor Kina har nedturen eskalert også for de shippingsegmentene som i større grad er avhengige av global, ikke bare kinesisk, etterspørsel.

– Fjoråret avsluttet godt for Wallenius Wilhelmsen med annonseringen på nyttårsaften med forlengelse av Hyundai Kia-kontrakten på samme betingelser som tidligere, noe som var betydelig bedre enn hva markedet ventet. I tillegg var det ventet at handelsavtalen mellom Kina og USA skulle bidra positivt. Fra 31. desember til 10. januar var aksjen opp 30 prosent til over 28 kroner, men derfra har den falt omlag 45 prosent til nå under 16 kroner, sier Haugen.

– Hovedårsaken til fallet er uten tvil coronaviruset; nå handler mer eller mindre alt om hvilke tiltak som settes i verk for å begrense smitten og hvor lenge de skal vare. I perioden med kraftige tiltak mot spredning vil den økonomiske aktiviteten, og særlig investeringslysten, både i husholdningene og bedrifter være lav. Det betyr lite nybilsalg og også lite investeringer i nye store maskiner i industrien og landbruket. Det vil skade inntjeningen i Wallenius Wilhelmsen, sier han.

Haugen mener 10 prosent lavere volum transportert i ett kvartal vil kunne redusere inntektene i sjøtransportdelen (Ocean) med 60 til 70 millioner dollar uten at kostnadene faller tilsvarende. Til sammenligning var resultatet fra sjøtransportdelen av selskapet 145 millioner dollar for hele 2019.

VIRUSTRØBBEL: Rebekka Glasser Herlofsen er finansdirektør i selskapet. Foto: Iván Kverme

Spår rekyl

– Når effekten av coronaviruset ligger bak oss vil antagelig det også være et produksjonsoverheng som skal transporteres og som kan gi en kraftig rekyl, sier Kepler Cheuvreux-analytikeren.

– Så er det selvsagt veldig vanskelig å skulle si noe sikkert om når tiltakene mot viruset på global basis vil roe seg. Men med den oppdaterte informasjonen om at myndigheter mange steder nå forbereder seg på en epidemi legger vi til grunn at rekylen sannsynligvis kommer i andre halvår i år, sier Haugen.

Kepler Cheuvreux har kursmål på aksjen på 35 kroner som sist ble endret i november i fjor.

– Som vi opplyste i forbindelse med fjerdekvartalspresentasjonen ser vi at lavere produksjon av bildeler i Kina og delvis stengte bilfabrikker i Sør-Korea som en følge av viruset vil kunne påvirke våre volumer noe negativt i første kvartal. Det er for tidlig å gi noen estimater på dette, sier finansdirektør Glasser Herlofsen.

SPÅR REKYL: Shippinganalytiker Petter Haugen. Foto: Bjørn-Henning Grandal

Og fortsetter:

– Vi analyserer situasjonen fortløpende, både i forhold til våre ansattes helse og sikkerhet, samt hvordan dette påvirker tilgjengeligheten av de produktene vi transporterer og etterspørselen etter biler i sårbare regioner, og vi vil gjøre tilpasninger etter behov.

Betaler utbytte

Overfor generalforsamlingen som skal holdes senere i år er det foreslått å betale et utbytte på inntil 14 cent pr. aksje i 2020.

Det tilsvarer 60 millioner dollar, eller 555 millioner kroner, og er en økning på 20 prosent sammenlignet med utbyttet i fjor.